Article publié le 20/06/2018 à 03:41 | Lu 170 fois Hackathon : les Hauts-de-Seine pour l'innovation et l'autonomie des seniors Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, lance demain à Boulogne-Billancourt, le tout premier Hackathon « Innovation et Autonomie : les attentes des seniors » qui vise à accroître la qualité des services en faveur des seniors autonomes.

Le Hackathon est un tout nouveau concept imaginé par le département des Hauts-de-Seine (92) près de Paris où un quart des habitants des aura plus de 60 ans à l’horizon 2040. L’idée ? Il s’agit d’imaginer aujourd’hui les solutions de demain pour accroître la qualité des services en faveur des seniors autonomes.



Dans ce contexte et pendant 48 heures, entrepreneurs, professionnels, citoyens, acteurs du secteur public ou privé vont pouvoir se mobilisés pour discuter, orienter, enrichir, exposer leurs idées. A noter que chaque projet sélectionné sera éligible à un financement par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.



Comme le souligne Patrick Devedjian, « cette longévité est un constat réjouissant, d’autant que la grande majorité des seniors, 90% d’entre eux, sont autonomes, c’est-à-dire en capacité de choisir le cours de leur destinée ; ils entendent le rester et peuvent de plus en plus l’espérer. Préserver leur autonomie, ce qui correspond à bien vieillir, est dès lors un enjeu de société, une exigence fondamentale. Or les seniors d’aujourd’hui et de demain ne se résument pas à l’âge de leurs artères. Les profils sont divers et les aspirations différentes ».



Au final, cinq lauréats du Hackathon obtiendront un financement complémentaire et un accompagnement de leur projet dans un Lab. Par ailleurs, toujours dans le cadre de cet évènement, le département se lance pour la première fois dans le mécénat collaboratif au service de la solidarité en utilisant la technologie de la « blockchain ».



Dans la pratique, les donateurs pourront ainsi faire directement leur don à un ou plusieurs projets depuis la plateforme hackathon.hauts-de-seine.fr en toute sécurité et en totale transparence. Le marché des seniors, c’est déjà demain…



Soulignons également la mise en place sur le parvis de la Défense du 26 au 28 juin 2018 de 10h à 19h30 de la Caravane des aidants. Avec le soutien du département des Hauts-de-Seine et Paris La Défense, la Compagnie des Aidants et le laboratoire Janssen ont imaginé une caravane pour aller au cœur des entreprises et rencontrer leurs salariés.



Cette caravane vise à répondre aux interrogations des aidants actifs, proposer des solutions concrètes et accompagner toute personne active qui en exprime le besoin. Trois assistantes sociales seront également présentes tout au long de l'événement avec des informations précises sur ce que signifie et implique le statut d'aidant, des conseils et orientations vers des solutions de proximité, des brochures, etc.