Article publié le 13/04/2018 à 09:40 | Lu 102 fois HOP Air France lance une carte destinée aux plus de 65 ans Après le lancement des cartes Jeune et Week-End, la compagnie aérienne HOP ! Air France vient de dévoiler sa nouvelle carte Senior destinée aux plus de 65 ans. Payante, 59 euros par an, elle permet des réductions allant jusqu’à 30% sur les tarifs Basic+ et Smart sur plus de 130 liaisons domestiques ainsi que sur les lignes saisonnières. A condition que la compagnie ne soit pas en grève…

Encore relativement peu connue du grand public, la compagnie HOP Air France offre un réseau de vols domestiques particulièrement dense en Europe avec 600 vols quotidiens vers une cinquantaine d’escales, soit treize millions de passagers par an.



Après avoir dévoilé ses cartes Jeune et ses cartes Week-end, le transporteur hexagonal vient de dévoiler sa troisième carte, cette fois-ci, destinée aux clients de 65 ans et plus. Totalement dématérialisée, elle est proposée au tarif de 59 euros par an (49 euros jusqu’au 21 avril à l’occasion de son lancement).



Plus concrètement, elle permet aux passagers de 65 ans et plus de bénéficier de réductions allant jusqu’à 30% sur les tarifs Basic+ et Smart sur plus de 130 liaisons domestiques ainsi que sur les lignes saisonnières. Selon le communiqué de la compagnie, elle est amortie « dès le deuxième aller-retour ».



Par ailleurs cette carte donne droit à la modification de vos vols moyennant dix euros de frais ou au remboursement de votre vol moyennant 20 euros de frais. La carte permet également à ses détenteurs de cumuler des miles sur le programme Flying Blue, dont l’adhésion est gratuite. D’autre part, les clients ont la possibilité de choisir le début de validité de la carte, jusqu’à 3 mois maximum après l’achat. A réserver aux voyageurs seniors fréquents.