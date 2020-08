Guide de la survie de la soixantaine (livre) de Marie-Pascale et Hervé Anseaume

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, ce livre, le Guide de survie de la soixantaine de Marie-Pascale et Hervé Anseaume, deux retraités en pleine forme à la vie bien remplie -qui savent donc de quoi « ils parlent » avec leurs quatre petits-enfants et leurs différentes activités.



Comme le rappellent les auteurs : cinq indices prouvent que vous êtes bien arrivés en « sexagénie » : tout d’abord, on vous a offert ce livre, ensuite, vous êtes né sous Auriol, Coty ou Charles de Gaulle. Par ailleurs, et surtout pour les dames, vous complexez du dessous de bras qui pend et à cause des poignées d’amour pour monsieur. Vous trouvez également que le dernier catalogue de Damart est plutôt sympa et enfin, vous avez autant de chambres d’amis que vous avez d’enfants.



Une manière de revenir sur la retraite et ses aléas de manière plutôt humoristique.