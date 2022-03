Article publié le 04/03/2022 à 01:00 | Lu 66 fois Guérir de la vieillesse de Jean-Marc Lemaitre : et si c'était vrai ?





Les éditions Humen Sciences viennent de publier Guérir de la vieillesse, un passionnant ouvrage de 320 pages (19 euros) de Jean-Marc Lemaitre préfacé du philosophe Luc Ferry, qui envisage l’avancée en âge comme une pathologie dont on pourrait guérir. C’est en tout cas, le défi un peu fou que ce directeur de l’Inserm a choisi de relever.

L’homme est à prendre au sérieux. C’est n’est pas n’importe quel scientifique fantaisiste qui court après de chimères.



En fait, cela fait des années et des années, depuis 2006, que Jean-Marc Lemaitre -qui codirige l’Institut de médecine régénératrice et biothérapies de Montpellier-, s’intéresse aux mécanismes du vieillissement.



Avec son équipe, en 2011, ce scientifique est d’ores et déjà parvenu à rajeunir des cellules (30.000 milliards dans le corps humain) en les reprogrammant dans le but de régénérer nos organes vieillissants ! Bref, l’homme sait de quoi il parle…



Et aujourd’hui, l’application de ses découvertes sur la souris donne déjà des résultats sidérants. Celles qui sont traitées vivent un tiers plus longtemps que les autres et sont en meilleure forme, intellectuelle comme physique.



Le chercheur français le plus en pointe dans le domaine raconte les tout derniers progrès de la science pour ralentir, voire inverser le cours du vieillissement. Des avancées prodigieuses qui permettront demain d’allonger l’espérance de vie en bonne santé pour tous et de rester jeune plus longtemps. Enfin une bonne nouvelle !



Dans sa préface, le philosophe Luc Ferry s’exclame : « le livre que vous avez dans les mains est exceptionnel ».









