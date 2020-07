Article publié le 20/07/2020 à 03:59 | Lu 119 fois Greenkub propose des maisons de jardin accessibles pour les personnes âgées





La Covid-19 et le confinement ont changé nos modes de vie et vont changer nos modes de vie, au mois pour les mois qui vont venir… Avec la création de nouveaux besoins ! Dans ce contexte, la société montpellieraine Greenkub propose des maisons de jardin pour personnes âgées qui permettent de vivre avec sa famille en restant autonome.

On en parle et on le craint : le reconfinement… En effet, avec la pandémie qui continue de sévir dans le monde, on est loin d’être sorti d’affaire !



Les personnes âgées et leurs familles craignent donc l’arrivée tant redoutée d’une deuxième vague qui pourrait à nouveau entrainer un reconfinement et tuer de nombreux résidents en maisons de retraite qui sont, rappelons-le, les premières victimes de la Covid-19.



Dans ce contexte très particulier, la société montpellieraine Greenkub, spécialisée dans la construction de maisons de jardin a vu une nouvelle demande arrivée sur son marché : celle des maisons de jardin pour les ainés.



« Nous avons vu apparaître un nouveau besoin suite aux nombreux appels de personnes qui étaient inquiètes pour leurs parents en maison de retraite et qui cherchaient des solutions pour accueillir leurs parents chez eux tout en leur garantissant une certaine indépendance et autonomie. Nous avons travaillé sur un modèle de maison de jardin adapté pour répondre à leur besoin » explique Alexandre Gioffredy, fondateur de Greenkub dans le site d’information La Gazette de Montpellier.



C’est ainsi que l’entreprise s’est adaptée. Désormais, en plus de ses espaces à vivre en bois, elle propose la construction de maisonnettes de jardin accessibles avec salle de bain et cuisine (qui ne requièrent pas de permis de construire) pour les personnes âgées.



Ces habitations de 20 à 30m2 proposent tout le confort nécessaire pour vivre en toute indépendance dans un jardin, à quelques mètres de sa famille. Point important, ces logements répondent aux normes PMR d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou âgées.



L’idée étant de rapprocher un proche âgé près de chez soi lui évitant d’être confiné seul à son domicile ou d’être en maison de retraite.









