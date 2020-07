Article publié le 21/07/2020 à 04:21 | Lu 205 fois Granny et Charly : quand les étudiants partent en vacances avec les personnes âgées





Le mois de juillet bat son plein. C’est le moment des « grandes vacances ». Enfin pour certains Français mais pas forcément pour tous… Parmi les « laisser pour compte » : les étudiants qui n’ont pas le sou pour partir et les ainés qui ont personne pour les accompagner. D’où l’idée, comme pour les logements intergénérationnels, de réunir ces deux générations.

« Dame de 80 ans recherche étudiant(e) pour m'accompagner en vacances en bord de plage à Saint Raphaël ». Voici le genre d’annonce qui permet à une personne âgée de partir en vacances avec un étudiant. Un binôme peu commun mais qui offre à ces deux générations, de les réunir pour des séjours intergénérationnels pas comme les autres.



On connaissait les partages de logements intergénérationnels qui permettaient aux étudiants de trouver une chambre et aux personnes âgées d’avoir de l’aide à domicile. Dans le même esprit, Granny et Charly réunit ces deux générations (l’une qui manque d’argent et l’autre qui manque d’accompagnant) et leur permet de partir ensemble en vacances.



« Nous pensions que les personnes âgées ou leurs proches solliciteraient surtout les étudiants pour de l'aide concrète : ménage, petits travaux, informatique, jardinage,… mais les demandes reçues portent surtout sur des activités régulières pour leur tenir compagnie et les accompagner : discuter, jouer au carte, se promener, rester présent au domicile la nuit… Beaucoup gardent en mémoire la difficile solitude vécue durant le confinement » témoigne Amélie Frely, la fondatrice de la startup Granny & Charly, un service de mise en relation entre étudiants de confiance et personnes âgées.



C'est le cas de cette dame qui recherche un(e) étudiant(e) pour l'accompagner en vacances dans son appartement en bord de mer à Saint Raphaël, tous frais payés, logé, nourri, blanchi. Sans compter une rémunération qui peut avoisiner les 1000 euros par mois.



Une autre souhaite un peu de compagnie et d'aide au quotidien dans sa belle maison de campagne en Isère. Beaucoup d'annonces sont postées par la famille, soucieuse de ne pas laisser leurs parents très âgés seuls tout l'été.



Lancée peu avant le confinement, Granny & Charly s'est fait connaître en proposant bénévolement les services de son réseau d'étudiants. Depuis, l'entreprise s'est forgée la réputation de sélectionner des gentils étudiants de confiance, de jouer les « matchmakers » intergénérationnels, et de s'assurer de la qualité de ces binômes dans la durée.



Encouragée par le chanteur Dave durant son action de solidarité et désormais soutenue par le groupe mutualiste MACIF, la jeune entrepreneuse revendique et assume la mission « bisounours » de sa startup…









Dans la même rubrique < > Une vie d'écart : trois questions à Caroline Delage Une vie d'écart : expérience intergénérationnelle sur Canal+ à la rentrée 2020 Entoureo : Lauréat 2020 de la Bourse Charles Foix