Grande-Bretagne : un couple de parents sexagénaires jugé trop vieux pour s'occuper de leur bébé Un couple de Britanniques sexagénaires de 63 et 65 ans, parents depuis un an, vient de se voir retirer la garde de leur bébé par les services sociaux locaux qui considèrent que cette maman et ce papa seniors sont trop vieux pour s'occuper d'un enfant.

De nos jours, on fait des enfants de plus en plus en tard. C’est un fait avéré dans la plupart des pays occidentaux. Par ailleurs, grâce aux progrès médicaux, il est désormais possible d’avoir des bébés de plus en plus « vieux ».



C’est le cas de ce couple de Britanniques (elle 63 ans et lui 65 ans) du nord de l’Angleterre qui, moyennant la somme de 115.000 euros a eu recours à une mère porteuse avec le sperme du mari pour donner naissance à leur enfant. Ce qui a fait d’eux à l’époque, lors de la naissance du bébé, les Anglais les plus âgés à devenir parents.



Oui mais voilà, les services sociaux locaux considèrent que ce couple est trop âgé pour s’occuper de cet enfant et ont donc décidé de leur retirer le bébé d’un an. L’enfant a été placé dans un foyer d’accueil et les parents ont désormais un droit de visite limité et sous surveillance.



L’histoire a fait grand bruit en Angleterre, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a les « pro » et les « contres »… Ceux qui considèrent qu’effectivement ce couple est trop âgé pour s’occuper d’un bébé et ceux qui rappellent que ces seniors ont l’âge d’être grands-parents et que les grands-parents peuvent très bien s’occuper des enfants !



Ce qui est certain, c’est que cette situation pourrait se multiplier dans les années à venir avec le nombre croissant de parents d’âge avancé qui ont des bébés…