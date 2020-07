Article publié le 07/07/2020 à 04:40 | Lu 319 fois Gouvernement : Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie





Il est intéressant de constater que dans le nouveau gouvernement français, celui de Jean Castex, premier ministre, révélé le 6 juillet dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran reconduit dans ses fonctions, sera épaulé de Brigitte Bourguignon, 61 ans, qui sera ministre déléguée à l’autonomie.





Ce dernier a d’ailleurs qualifié d’« historique, le chantier pour l’autonomie » que le binôme a à conduire, avec pour mission de constituer la future « cinquième branche » -en complément de la maladie, des accidents du travail, de la retraite et de la famille- de la Sécurité sociale dont le principe a été acté par un projet de loi débattu en juin 2020 à l’Assemblée nationale.



Les modalités et le financement de cette nouvelle branche seront, quant à elles, arrêtées dans un rapport attendu pour mi-septembre en vue du prochain PLFSS. L’attribution de 0,15 point de CSG, soit 2,3 milliards d’euros, n’est prévue qu’à partir de 2024. A noter que cette année, la Sécu devrait afficher un déficit record de 41 milliards d’euros.



Brigitte Bourguignon est issue d’une famille ouvrière. Secrétaire médicale, elle a travaillé au CCAS de Boulogne-sur-Mer. Par la suite, en tant qu’élue, elle a présidé depuis trois ans la commission des affaires sociales du Palais-Bourbon. Elle a aussi pris, récemment, la présidence de la mission d’information sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.



Pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa : « le nouveau Premier ministre, Jean Castex, a fait le choix de permettre à Olivier Véran de poursuivre son action, ce que nous accueillons comme une très bonne nouvelle. Olivier Véran s’est en effet imposé depuis le début de la crise sanitaire comme un interlocuteur fiable et à l’écoute des préoccupations des acteurs du Grand Âge ».



