Article publié le 19/05/2022 à 06:35

Google officialise sa Pixel Watch pour octobre prochain





Au cours des derniers mois, les rumeurs concernant la smartwatch de Google n’ont pas manqué. Nous avons vu même eu des photos d’un exemplaire parait-il oublié dans un café, buzz oblige. Mais jusque-là, rien d’officiel. Tout cela a changé lors de la conférence des développeurs de Google, Google I/O.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Lors du discours d’ouverture, la société a officiellement dévoilé la Pixel Watch aux côtés de ses autres annonces. Cela confirme la plupart des fuites.



Cette smartwatch sera circulaire, tout comme la Samsung Galaxy Watch 4 et la Moto 360 d’antan. C’est une option plus attrayante pour de nombreux utilisateurs qui n’aiment pas vraiment le design carré de l’Apple Watch.



Cette montre a un cadran arrondi, s’étendant jusqu’aux bords métalliques de l’appareil. Alors que Google vise ici le bord à bord, la lunette l’en empêche. On retrouve par ailleurs une couronne, avec un bouton au-dessus, deux trous de micro et un haut-parleur. Nous pouvons voir que Google utilisera son propre système, tout comme l’Apple Watch.



Outre la Pixel Watch, ont été annoncées des mises à jour bienvenues de Wear OS. Wear OS est le système d’exploitation des smartwatches Android, mais il a fait un peu défaut depuis un certain temps.



Avec l’annonce d’aujourd’hui, place aux grands changements. Google Maps, le nouveau Wallet et Home ont été mis à jour pour Wear OS. Google s’est également associé à Fitbit pour les fonctionnalités de fitness de cette montre. Vous pouvez aussi vous attendre à un suivi du sommeil et au score d’activité de Fitbit.



Alors que Google a dévoilé la Pixel Watch à Google I/O, vous ne pourrez pas encore vous l’offrir. La smartwatch de Google devrait être lancée à l’automne, aux côtés de la série Pixel 7, dont nous avons également eu un premier aperçu.



