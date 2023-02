Goodbro : un service d'accompagnement pour les ainés et leurs animaux de compagnie On le sait, entre les personnes âgées et leurs animaux de compagnie, c’est une longue et belle histoire. Si avoir un chien ou un chat s'avère bénéfique pour les ainés, cela n'est pas sans conséquences lorsque des problèmes de santé surgissent. Dans ce contexte, la société Goodbro permet de débuter à domicile le « bien vieillir » avec son animal. Comment ? Grâce à une équipe qui pourra les conseiller et les accompagner à prendre soin de leur animal et ainsi à mieux vieillir ensemble. Détails.











Goodbro est constituée d’une équipe d'entrepreneurs, de vétérinaires et de professionnels de la santé animale, basée à Reims et dans les Ardennes. Précisons qu’il s’agit d’une marque labellisée YouCare : 1% pour les animaux. 1% du chiffre d'affaires est reversé pour mettre en place des programmes de protection des animaux et de la biodiversité. On ne va pas revenir sur les bienfaits d’un animal de compagnie pour les seniors… On sait que les effets sont positifs sur le quotidien de nos ainés. A tous les niveaux.De nombreux propriétaires considèrent aussi leur animal comme un membre à part entière de la famille et souhaitent le meilleur pour lui et son bien-être.Pour autant, il ne faut pas se voiler la face non plus. Avec l’âge, il peut devenir parfois difficile de vieillir avec son chien ou son chat.C’est dans ce contexte qu’intervient l’entreprise Goodbro par le biais de cinq services (payants) inclus dans un programme d'accompagnement spécialement conçu pour aider les ainés à prendre soin de leurs animaux : une ligne directe ; des conseils vétérinaires ; un vétérinaire à domicile ; la livraison à domicile (alimentation ou hygiène) et enfin, la garde d'animaux en cas de besoin.Plus concrètement, l’idée de cette société est d’accompagner au quotidien les « parents âgés » d’animaux de compagnie en les aidant à prendre soin de leur animal, dans le prolongement de l’action de leur vétérinaire et sans s’y substituer.Cette jeune société propose aussi un podcast (une émission en ligne) animé par le vétérinaire Clément Leroy dans lequel il propose des conseils vétérinaires sur la prévention, l’entretien et le bien-être de votre animal. A noter que Goodbro offre également une boutique de produits en ligne ou à Reims pour ceux qui sont dans la région.Goodbro est constituée d’une équipe d'entrepreneurs, de vétérinaires et de professionnels de la santé animale, basée à Reims et dans les Ardennes. Précisons qu’il s’agit d’une marque labellisée YouCare : 1% pour les animaux. 1% du chiffre d'affaires est reversé pour mettre en place des programmes de protection des animaux et de la biodiversité.

Article publié le 01/02/2023



