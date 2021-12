Article publié le 23/12/2021 à 01:00 | Lu 128 fois Glenmorangie, a Tales of Winter : un single malt pour Noël





Avec la série spéciale Tale of Winter, Glenmorangie nous offre un whisky imaginé par Bill Lundsen, le créateur des whiskies chez Glenmorangie. Dans ce whisky aux notes hivernales on retrouve la rondeur des épices et du cacao dans un single malt de 13 ans.

Pour ce whisky de Noël, Bill Lundsen a sélectionné un lot de Glenmorangie vieilli dans des barriques de bourbon et l’a fait maturé dans des fûts ayant contenu du vin de Marsala.



Un vin doux et fruité qui apporte à cette série limitée ces nuances de fruits, de caramel, de miel, de cannelle, de gingembre et de clou de girofle et cela en respectant les notes originales de ce single malt.



C’est dans cet esprit festif que Glenmorangie a imaginé une série de cocktails aux arômes hivernaux à déguster chauds ou froids.



Rond, souple et délicatement parfumé ce Tales of Winter ne tombe pas dans le côté sirupeux de certains bourbons. Il s’accordera parfaitement avec une pipe d’un mélange de Virginie.

Glenmorangie Tales of Winter, 89 euros chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier







