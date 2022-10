Article publié le 18/10/2022 à 01:00 | Lu 29 fois Glaucome : un nouveau format de dépistage en province





L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) crée un nouveau format de dépistage du glaucome afin d’aller au plus près des populations qui en ont le plus besoin (notamment dans les déserts médicaux). Rappelons que l’une des principales missions de l’UNADEV est de combattre les maladies dites cécitantes grâce à ses actions de sensibilisation et de prévention ainsi qu’à son soutien à la recherche médicale.





En complément du Bus du Glaucome, cette union a pour ambition de créer un nouveau format de dépistage pour aller au plus près des populations les plus éloignées des professionnels de santé



Faisant le constat des délais toujours trop longs pour consulter un ophtalmologue, au regard de la nécessité d’un suivi régulier de la santé visuelle des patients, l’UNADEV a souhaité proposer aux populations habitant dans les zones dites « blanches » des journées de dépistage, en collaboration avec les mairies.



La télé-ophtalmologie, une solution innovante au service du dépistage de proximité dans les déserts médicaux

L’UNADEV proposera donc prochainement des journées de dépistage en partenariat avec e-ophtalmo, réseau de télémédecine qui rassemble des professionnels de la santé visuelle (orthoptistes et ophtalmologistes).



Avec un objectif commun : améliorer et accélérer l’accès de tous aux soins ophtalmologiques, indépendamment de la situation géographique ou encore des particularités médicales de chacun.



L'orthoptiste partenaire réalise les examens sur place et télécharge les résultats sur la plateforme sécurisée. L'ophtalmologiste les interprète à distance et en différé dans les 8 jours. Il est le centre référent pour recevoir les patients ayant une suspicion de pathologie. A la fois humaine et digitale, cette solution proposée par e-ophtalmo est unique en France et permet d’atteindre les personnes les plus isolées du soin.



Du 25 au 27 octobre 2022 : premier projet pilote dans le département de la Creuse, l’UNADEV, avec le soutien des mairies partenaires, proposera au grand public trois jours de dépistage gratuit du glaucome et autres pathologies cécitantes.



Un dépistage gratuit, rapide et indolore

Le dépistage, d’une durée de 15 minutes, s’adresse aux personnes à partir de 40 ans. Trois examens indolores sont réalisés par un orthoptiste du réseau de notre partenaire e-ophtalmo : une mesure de la tension intraoculaire et de l’épaisseur de cornée ainsi qu’une photo du fond de l’œil sans dilatation pour vérifier l’état du nerf optique.



Un ophtalmologiste interprète alors ces examens à distance et en différé via la plateforme sécurisée de télémédecine. Un compte rendu est envoyé au patient dans les huit jours.



Plus d'un million de Français atteints d'un glaucome

Première cause de cécité absolue dans le monde et avec plus d’un million de personnes touchées en France, le glaucome est une pathologie oculaire grave dont près de la moitié des personnes concernées l’ignorent.



Le facteur de risque principal est l’hypertension oculaire, qui peut provoquer une dégradation irréversible du nerf optique et ainsi entraîner une altération du champ visuel périphérique. L’incidence du glaucome augmente après 45 ans. Il est donc important de consulter son ophtalmologiste de façon régulière.



• 25 octobre : Gouzon – Espace Beaune (5 rue Henri Beaune)

Sur inscription :

Par téléphone : 05 55 62 20 39 ou 06 08 07 31 29

Par mail :



• 26 octobre : Aubusson – Salle des conférences - MEF La Passerelle - Esplanade Charles de Gaulle

Sur inscription



• 27 octobre : Felletin – A l’école élémentaire (Petite rue des Ecoles)

Sur inscription :

Par téléphone : 06 84 61 03 24

