Article publié le 09/07/2019 à 04:26 | Lu 67 fois Gladys Blackburn : elle prend l'avion pour la première fois à l'âge de 95 ans Voici une belle petite histoire. En effet, à 95 ans, la Britannique Gladys Blackburn avait deux rêves à réaliser : se promener sur les bords du lac Léman et prendre l’avion. Deux désirs qu’elle vient de réaliser grâce à sa maison de retraite qui lui a offert un billet pour la Suisse !

Si certains prennent l’avion comme d’autres prennent le bus ou le train, il faut savoir que ce transport en commun, certes largement démocratisé, reste encore réservé à certains et qu’une large partie de la population mondiale n’a jamais volé. C’est notamment le cas de nombreuses personnes très âgées.



Gladys Blackburn a 95 ans. Et ce n’est pas parce qu’on vit en maison de retraite que l’on n’a plus d’envie ni de rêves à réaliser. Pour sa part, la nonagénaire avait envie tout d’abord de se promener sur les rives du lac Léman et ensuite de prendre l’avion.



Deux désirs que sa maison de retraite lui a permis de réaliser. En effet, l’établissement a offert à sa doyenne, un voyage en avion de Luton (Angleterre) à Genève (Suisse) ! Une belle initiative pour Gladys qui s’est retrouvée au-dessus des nuages avec une coupe de champagne et qui a poursuivi son petit périple par une promenade sur les bords du lac Léman.











