Gin et champagne : les festifs de cet été olympique Les soirées d’été sont toujours le prétexte à des moments festifs entre amis. Autre occasion, la pluie de médailles que les sportifs français récoltent depuis le début des jeux olympiques de Paris. Pour ces célébrations exceptionnelles, nous avons retenu un champagne de la Maison Gosset.



Il s’agit du Gosset 2016. Pour ce millésime 2016, la vigne avait subi des conditions météorologiques contrastées où à un printemps froid et humide succéda un été moyen, avant de voir, une fin de saison chaude et ensoleillée.



C’est sur la réussite d’un assemblage parfait entre le chardonnay et le pinot noir que repose la réussite de ce Grand Millésime 2016.



De la fraîcheur, du fruit, voilà ce que nous réserve cette belle cuvée. Sa robe d’or pâle laisse venir des chapelets de bulles d’une grande finesse.



Au nez, ce sont des tonalités rares comme la badiane et le fenouil qui se révèlent avant que la dégustation révèle une bouche de fruits du verger. Prunes jaunes et petites pommes sont très présentes et annoncent une fraîcheur pleine de vivacité.



Ce millésime 2016 apporte une élégance à une belle table et sera parfait avec une sole ou quelques noix de Saint Jacques et surtout, il sera idéal pour célébrer une victoire de la France ou un anniversaire.



Cuvée Gosset Grand Millésime 2016 chez les cavistes au prix de 82€.



Dans un registre différent, l’été est également l’occasion de découvrir de nouveaux spiritueux, à l’instar de ce gin français : le Parfumeur.



Délicat, complexe, il est le fruit du travail d’une belle maison française : la distillerie Vedrenne. Pour les amateurs puristes de London Dry Gin, ce gin est l’occasion d’une belle découverte qui est loin de certaines recettes dites pharmaceutiques.



Avec le Parfumeur, on trouve des accords qui privilégient l’esprit du gin tout en y joignant des notes d’élégance et de sophistication. Le nez est ici primordial et c’est un « nez » de la parfumerie, Hervé Gambs, qui a créé ce gin.



Avec une recette de sept ingrédients -genièvre, amande amère, cacao, rose centifolia, mandarine, gingembre et cannelle-, Le Parfumeur reste néanmoins un grand classique.



Un gin qui se dégustera en toute simplicité avec un glaçon ou en cocktail. Le nez délicat et fleuri met en avant le soin apporté à la distillation, quant à la mandarine, sa fraîcheur apporte une touche de raffinement.



En bouche, l’attaque est ronde et souple. Le gingembre et le genièvre laissent monter des notes épicées tandis qu’une suavité gourmande est apportée par la rose centifolia et le cacao.



Un joli gin, légèrement féminin que l’on aimera également en Martini ou en Negroni. On apprécie aussi le raffinement d’un flaconnage d’exception. La distillerie Vedrenne a réussi, avec Le Parfumeur, un très joli gin. Vendu chez les cavistes au prix de 43,50€.



A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Joël Chassaing-Cuvillier Publié le 09/08/2024 à 01:00 | Lu 513 fois



