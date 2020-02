Article publié le 12/02/2020 à 08:48 | Lu 95 fois Gigaset GS195 LS : un nouveau smartphone pour seniors Après avoir lancé deux téléphones mobiles 2G fin 2019, Gigaset enrichit sa gamme Life Series et présente aujourd'hui un smartphone spécialement adapté aux besoins des seniors. Il propose une interface utilisateur simple et facile à lire sur un grand écran à contraste élevé, sans négliger les fonctions habituelles : connexion 4G, appareil photo et accès à de nombreuses applications. Compter 250 euros.

« Les seniors sont attentifs à la qualité des produits qu'ils utilisent et apprécient pour cela nos smartphones fabriqués en Allemagne (ndlr : près de Dusseldorf). Mais ils ont également besoin de fonctionnalités adaptées, notamment en termes d'affichage. C'est pourquoi il était important pour nous de développer une interface spécialement adaptée aux personnes âgées » explique Sarah Fanorenantsoa, Chef produit chez Gigaset France.



Dans cet esprit, cet appareil est doté d’une interface facile d’utilisation grâce à de grandes icônes et une structure de menu intuitive qui guide l'utilisateur vers les applications. Par ailleurs, on peut définir jusqu'à 8 applications sur l'écran de démarrage en fonction de ses préférences.



La fonction téléphone et la gestion des contacts ont également été étudiées. Ainsi, les chiffres sont faciles à saisir grâce à un clavier extra-large et la recherche de contacts est facilitée par l'affichage des lettres dans l'ordre alphabétique.



Le GS195 LS propose une voix HD pour une qualité vocale irréprochable et supprime les bruits de fond. Le smartphone prend en charge la voix sur LTE et la voix sur Wi-Fi.



Ce nouveau smartphone adopte le système d'exploitation Android 9.0 Pie et permet d'utiliser simultanément deux cartes SIM (pratique en voyage) mais également une carte microSD pour étendre la mémoire interne (jusqu'à 256 Go supplémentaires) : important pour stocker les photos et les vidéos. La technologie USB On-The-Go peut transformer le GS195 LS en une banque d'alimentation pour recharger d'autres appareils tels qu'une enceinte Bluetooth ou une montre connectée.



Autre point important : ce téléphone propose un mode SOS intégré sur l'écran d'accueil pour permettre un appel rapide des proches en cas d’urgence. En plus du 112 pré-enregistré, d'autres contacts personnels peuvent bien évidemment être ajoutés. Si le premier numéro enregistré ne décroche pas, l'écran d'urgence réapparaît et le prochain contact de la liste peut être appelé très rapidement.



Le mode SOS propose également l'envoi de SMS d'urgence. Lorsque cette fonction est activée, un message est automatiquement envoyé avec la position GPS du moment à tous les contacts enregistrés dans le mode SOS. De cette façon, la famille et les proches peuvent être informés et réagir rapidement.



L'interface utilisateur est mise en valeur par son écran Full HD + 6,18 pouces au format 19 : 9. Gigaset a également intégré une encoche dans la partie supérieure de l'écran, qui accueille les capteurs de proximité/luminosité et la caméra selfie. Le déblocage de l’appareil s’effectue par un capteur d’empreinte placé au dos du smartphone de même que la double caméra avec flash LED.



Le GS195 LS et sa batterie sont garantis 2 ans et en cas de panne, la réparation est assurée en France par un centre de service agréé. Il est livré avec une coque transparente et une vitre de protection pré-installée sur l'écran pour éviter les rayures. Le smartphone senior Gigaset est de plus vendu avec un câble USB-C magnétique, ce qui facilite son branchement. Un manuel de formation détaillé et illustré est par ailleurs fourni.











