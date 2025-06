Gérer son diabète en été L’été est souvent synonyme de détente, d’aventures et pour les plus chanceux de vacances en France ou aux quatre coins du monde… Cependant, pour les personnes vivant avec un diabète, cette période peut également apporter son lot de défis supplémentaires. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Dimanche 1 Juin 2025 à 00:05

quelques conseils pratiques à avoir en tête La chaleur peut affecter les niveaux de glycémie et les voyages nécessitent une préparation minutieuse pour éviter tout stress inutile. Alors cet été, pour pouvoir profiter sereinement, voicià avoir en tête

1. Préparer avec soin ses vacances Les incontournables Les traitements : assurez-vous d’avoir suffisamment de médicaments et d’insuline pour toute la durée de vos vacances, avec une petite marge supplémentaire en cas de contretemps.(1)

: assurez-vous d’avoir suffisamment de médicaments et d’insuline pour toute la durée de vos vacances, avec une petite marge supplémentaire en cas de contretemps.(1) Matériels de gestion du diabète : vérifiez que vous disposez d’aiguille d’injection à insuline, de votre lecteur de glycémie en bon état et vérifié (consultez votre professionnel de santé en cas de doute) et tous les consommables nécessaires (bandelettes). Les lecteurs de glycémie, ainsi que leurs bandelettes et lancettes doivent être conservés, transportés et utilisés en respectant les conditions de températures qui sont spécifiées dans les notices correspondantes, pensez à les consulter régulièrement. (1)

L’insuline : prévoir une quantité supplémentaire pour toute la durée de votre voyage. Bon à savoir : l’insuline se conserve dans une fourchette de température définie (à vérifier sur la notice). L’insuline ne doit pas être soumise à des températures élevées qui peuvent affecter son efficacité ou ni être exposée au soleil. Il est recommandé néanmoins de l’envelopper dans un sac isotherme car cela la protégera aussi bien du froid que du chaud. (1) Les documents importants Ordonnance médicale : ayez toujours une copie de votre ordonnance sur vous. Cela peut être utile en cas de perte de médicaments ou si vous avez besoin de soins médicaux locaux. En cas de voyage à l’étranger, demander à votre médecin une ordonnance en “Dénomination Commune Internationale” (DCI) (1)

: ayez toujours une copie de votre ordonnance sur vous. Cela peut être utile en cas de perte de médicaments ou si vous avez besoin de soins médicaux locaux. En cas de voyage à l’étranger, demander à votre médecin une ordonnance en “Dénomination Commune Internationale” (DCI) (1) Informations médicales pratiques : notez les coordonnées de votre médecin traitant, ainsi que les informations essentielles sur votre traitement. Gardez avec vous, des documents traduits comme la carte “Je suis diabétique” si vous vous rendez dans un pays non francophone. Si vous partez à l’étranger, vous pouvez regarder en amont des contacts médicaux sur place en cas de besoin.

Si vous voyagez en avion, lors du passage au contrôle de sécurité de l’aéroport, présentez:

Une ordonnance à votre nom pour être autorisé à passer avec les médicaments liquides, les aiguilles, les seringues, les stylos contenus dans les bagages à main.

pour être autorisé à passer avec les médicaments liquides, les aiguilles, les seringues, les stylos contenus dans les bagages à main. Un certificat médical si vous disposez d’une pompe à insuline. Vous pouvez garder votre pompe à insuline sur vous ou pour plus de discrétion, l’enlever le temps du passage au contrôle, puis la remettre par la suite. Resucrage et hydratation Resucrage en cas d’hypoglycémie : emportez des en-cas adaptés pour gérer les baisses de glycémie, comme des briquettes jus de fruits (15cl), des petites cannettes de sodas non light (15cl) ou encore des portions individuelles de confiture ou de miel.

: emportez des en-cas adaptés pour gérer les baisses de glycémie, comme des briquettes jus de fruits (15cl), des petites cannettes de sodas non light (15cl) ou encore des portions individuelles de confiture ou de miel. Hydratation (2) : buvez de l'eau entre 2 et 2,5 litres d’eau par jour, et prenez régulièrement des pauses pour vous hydrater. Vous pouvez varier les apports en eau : soupes froides, compotes (sans sucre ajouté), fruits et légumes riches en eau (tomate, concombre, melon, pastèque, etc.). La déshydratation peut affecter les niveaux de glycémie. Les lecteurs de glycémie, ainsi que leurs bandelettes et lancettes doivent être conservés, transportés et utilisés en respectant les conditions de températures qui sont spécifiées dans les notices correspondantes, pensez à les consulter régulièrement. (1)Si vous voyagez en avion, lors du passage au contrôle de sécurité de l’aéroport, présentez:

2. Choisir votre lecteur de glycémie



Accu-Chek® Guide : Simplicité et discrétion au quotidien (3)



L’



Avec son flacon anti-renversement, vous n’aurez plus à vous soucier de renverser votre flacon et de perdre vos bandelettes. De plus, l’éclairage de la zone d’insertion de la bandelette et le bouton d’éjection offrent un véritable coup de pouce au quotidien, ce qui vous permet de réaliser des tests en toute circonstance, même en faible luminosité, sans vous salir.



Ces fonctionnalités font de l’



En savoir plus (



Accu-Chek® Mobile : le tout-en-un pour une surveillance régulière (4)

Pour les personnes traitées par insuline qui surveillent leur glycémie plusieurs fois par jour, l'



Ce lecteur de glycémie tout-en-un comprend une cassette permettant de mesurer jusqu'à 50 glycémies, sans besoin de bandelettes séparées, et d'un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré.



Avec son autopiqueur intégré, l’



Ces fonctionnalités font de l’



En savoir plus (

L’été c’est peut-être l’occasion pour vous de partager des moments en famille, entre amis, de rompre avec le quotidien, ce qui rime souvent avec un changement de rythme et d’habitudes : plus ou moins d’activité physique , exposition au soleil, fortes chaleurs, etc. Pour rester serein malgré tous ces éventuels changements, il est important de continuer à suivre de près l’équilibre de votre diabète et de mesurer votre glycémie à la bonne fréquence, si cela est recommandé par votre équipe soignante. Pour ce faire, il est essentiel de disposer d’un lecteur de glycémie simple(3) et pratique(4) pour une surveillance glycémique régulière sans tracas. Roche Diagnostics France propose deux modèles adaptés à ces besoins : le lecteur de glycémie Accu-Chek® Guide et le lecteur de glycémie Accu-Chek® Mobile L’ Accu-Chek® Guide permet de contrôler sa glycémie de manière simple, rapide et discrète(3), ce qui est particulièrement adapté lorsqu’on est sur son lieu de vacances et qu’on n’a pas envie que son diabète soit au centre de ses vacances.Avec son flacon anti-renversement, vous n’aurez plus à vous soucier de renverser votre flacon et de perdre vos bandelettes. De plus, l’éclairage de la zone d’insertion de la bandelette et le bouton d’éjection offrent un véritable coup de pouce au quotidien, ce qui vous permet de réaliser des tests en toute circonstance, même en faible luminosité, sans vous salir.Ces fonctionnalités font de l’ Accu-Chek® Guide un allié de choix dans la gestion de votre diabète que ce soit durant l’été ou toute l’année.En savoir plus ( https://www.accu-chek.fr/produits/lecteurs-de-glycemie/guide Pour les personnes traitées par insuline qui surveillent leur glycémie plusieurs fois par jour, l' Accu-Chek® Mobile est un allié pratique.(4) Il vous permet de surveiller votre glycémie dans n’importe quelle situation chez vous, ou en extérieur car il se glisse facilement dans une poche ou un sac.Ce lecteur de glycémie tout-en-un comprend une cassette permettant de mesurer jusqu'à 50 glycémies, sans besoin de bandelettes séparées, et d'un autopiqueur Accu-Chek® FastClix intégré.Avec son autopiqueur intégré, l’ Accu-Chek® Mobile réduit les manipulations (5) et améliore la fréquence de l’autosurveillance glycémique chez les patients non-observants. (6)Ces fonctionnalités font de l’ Accu-Chek® Mobile , un lecteur de choix pour des vacances actives.En savoir plus ( https://www.accu-chek.fr/produits/lecteurs-de-glycemie/mobile

3. Conseils pour l’été Surveillance régulière Testez votre glycémie à la fréquence conseillé par votre médecin, notamment avant et après des activités physiques, car la chaleur et l’exercice peuvent affecter vos niveaux de glucose. Éviter les extrêmes Évitez de laisser votre matériel dans des endroits où il pourrait surchauffer, comme une voiture en plein soleil. Les températures peuvent altérer l’efficacité de l’insuline et le fonctionnement des lecteurs de glycémie. Planification des activités Planifiez vos activités en prenant en compte la gestion de votre diabète. Privilégiez les moments les moins chauds de la journée pour les sorties et les activités physiques.

En suivant ces conseils et en vous équipant d’un lecteur de glycémie adapté à vos besoins, vous pouvez profiter pleinement de vos vacances tout en ayant la tranquillité d’esprit nécessaire pour gérer votre diabète efficacement.





Bonnes vacances et prenez soin de vous !

Améli, Diabète : voyager en toute sécurité, 26 février 2025, consulté le 10/03/2025 sur : https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/diabete-adulte/diabete-vivre-quotidien/vie-pratique/voyager-securite-diabete Fédération Française des Diabétiques, Quels aliments privilégier pour bien s’hydrater ?, 2025, consulté le 10 mars 2025 sur : https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/quels-aliments-privilegier-pour-bien-shydrater Harvey C et al. Usability evaluation of a blood glucose monitoring system with a spill-resistant vial, easier strip handling, and connectivity to a mobile app: improvement of patient convenience and satisfaction. Journal of Diabetes Science and Technology2016, Vol. 10(5) 1136–1141 Rapport d’évaluation Accu-Chek® Mobile - 2012 Freckmann G, et al. Integrated Self-Monitoring of Blood Glucose System:Handling Step Analysis. J Diabetes Sci Technol 2012;6(4):938-946 Maran A et al. Use of an integrated strip-free blood glucose monitoring system increases frequency of self-monitoring and improves glycemic control: Results from the ExAct study. Journal of Clinical & Translational Endocrinology. 1 (2014) 161-166

Date : 03/2025. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète.



Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.



Lire attentivement la notice. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK MOBILE sont des marques déposées de Roche. © 2025 Roche Diagnostics France. Roche Diagnostics France - SAS au capital de 15 965 175 € – 2 avenue du Vercors, 38240 Meylan France – 380 484 766 R.C.S. Grenoble



25/03/ROCHEDIAG/GP/001 - FR-3840

En suivant ces conseils et en vous équipant d’un lecteur de glycémie adapté à vos besoins, vous pouvez profiter pleinement de vos vacances tout en ayant la tranquillité d’esprit nécessaire pour gérer votre diabète efficacement.Date : 03/2025. Les produits Accu-Chek® sont des dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète.Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diagnostics France. Ces dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.Lire attentivement la notice. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK MOBILE sont des marques déposées de Roche. © 2025 Roche Diagnostics France. Roche Diagnostics France - SAS au capital de 15 965 175 € – 2 avenue du Vercors, 38240 Meylan France – 380 484 766 R.C.S. Grenoble25/03/ROCHEDIAG/GP/001 - FR-3840







La rédaction vous conseille < > Joe Biden atteint d’un cancer de la prostate déclaré à un stade avancé : ce qu'il faut en retenir