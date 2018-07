Article publié le 03/07/2018 à 01:00 | Lu 105 fois Fromages au lait cru : ce qu'il faut savoir avant d'en acheter Alors que la bactérie Escherichia coli O26 a été détectée dernièrement dans deux élevages qui avaient fourni du lait pour la fabrication d'un fromage au lait cru, le ministère de l'Agriculture rappelle quelques précautions avant d'acheter des fromages à base de lait cru (Reblochon, Roquefort, Salers, Brie, Morbier, Mont d'Or...). Personnes âgées attention.





Ces recommandations sur la consommation de produits à base de lait cru s'adressent particulièrement aux : personnes malades, très fatiguées ou hospitalisées, jeunes enfants et femmes enceintes.



En effet, certaines souches de la bactérie E. coli peuvent être dangereuses pour la santé humaine. Toutefois, ces bactéries résistent mal à la chaleur et ne survivent pas au-delà de 45 à 50°C (la pasteurisation du lait avant de le transformer en fromage ou son ébullition à la maison suffisent à détruire ces bactéries, le produit redevenant dès lors sain à la consommation humaine).



Par ailleurs, l'affinage des fromages pendant plusieurs mois peut également avoir des effets favorables sur la maîtrise de ces bactéries, en les privant progressivement de l'eau nécessaire à leur développement.



Rappel : en matière d'hygiène alimentaire, notamment pour les produits laitiers, attention à bien veiller au respect de la chaîne du froid.



