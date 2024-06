Françoise Hardy : "Maman est partie…" La scène musicale française est en deuil : Françoise Hardy, figure emblématique des sixties, nous a quittés à l'âge de 80 ans. Sa disparition, résultat d'une longue lutte contre le cancer depuis 2004, a été annoncée par son fils Thomas Dutronc, qui a partagé sa peine en des termes épurés sur les réseaux sociaux : "Maman est partie…"

Artiste aux multiples facettes, Françoise Hardy a marqué l'histoire de la musique avec son style inimitable et ses chansons imprégnées de mélancolie amoureuse. Son talent n'a pas manqué de susciter l'admiration de grands noms internationaux comme Bob Dylan et s'est accompagné d'une présence remarquée dans le monde de la mode grâce à ses tenues spectaculaires signées Paco Rabanne et André Courrèges.



Le Washington Post rend hommage à cette " auteure-compositrice française et icône de la mode dans les années 60 ", soulignant son influence indélébile.



Françoise Hardy a su allier différents genres musicaux – country, folk, bossa nova, jazz et pop baroque – pour créer une œuvre singulière. Elle a également collaboré avec d'autres prestigieux auteurs-compositeurs, dont Serge Gainsbourg ; leur travail conjoint sur "It Hurts to Say Goodbye", adaptée en français sous le titre "Comment te dire adieu", reste gravé dans les annales de la musique francophone.



Le quotidien belge Le Soir exprime sa nostalgie : " Françoise Hardy nous a quittés. Et avec elle le souvenir de ces années 60 qu’elle a si bellement et dignement représentées ..." Son premier succès, 'Tous les garçons et les filles', lancé en 1962, dénotait déjà par son naturel tranchant avec la production musicale formatée de l'époque.



Rolling Stone conserve l'image d'une "icône française connue pour avoir décrit l'existentialisme romantique dans sa musique". En 2023, ce magazine référence la plaçait au 162e rang des plus grands chanteurs de tous les temps ; Françoise Hardy était la seule artiste française à figurer sur cette prestigieuse liste . Will Hermès y dépeint sa voix comme un "alto haletant et pince-sans-rire qui flottait comme la fumée des Gauloises".



Avec la mort de Françoise Hardy s'éteint une lumière qui aura brillé bien au-delà des frontières hexagonales ; elle laisse derrière elle un héritage musical riche et une empreinte indélébile sur la culture française . Ses mélodies continueront à résonner comme l'écho éternel d'une époque révolue mais jamais oubliée.



Best Of Françoise Hardy (Coffret 3 CD) 4.3 Best Of Françoise Hardy (Coffret 3 CD) Retrouvez la discographie de Françoise Hardy dans ce Best Of 3CD de 59 chansons qui représentent toute la palette de son registre musical. Un coffret classé meilleure vente de l'artiste sur Amazon. Voir

Publié le 12/06/2024 à 07:32 | Lu 97 fois







Dans la même rubrique < > Aznavour : il aurait eu 100 ans aujourd'hui Mouloudji : toute sa discographie en 3 CD pour les trente ans de sa disparition