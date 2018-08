Article publié le 31/08/2018 à 01:00 | Lu 42 fois France Quintessence : le salon des spiritueux français Pour sa quatrième édition, France Quintessence va se dérouler le 9 septembre prochain dans les salons du Pavillon Ledoyen à Paris. Créé il y a trois ans, ce salon met en avant les spiritueux français auprès d’un public d’amateurs et de professionnels. Les produits de France en exergue.

De plus en plus nombreux sur les étagères des cavistes et des magasins spécialisés, les spiritueux français ne sont plus représentés uniquement par les traditionnels cognacs, calvados, rhums ou armagnacs.



Désormais, il faut aussi compter sur des gins, des whiskys ou des vodkas produits dans différentes régions françaises. A titre d’exemple, ce ne sont pas moins de 50 gins qui sont produits en France. Mais au-delà de ces nouvelles marques, on remarque également le retour dans les rayons d’une cinquantaine de marques historiques comme les vermouth Dolin ou Byrhh.



Outre les producteurs purs, les spiritueux français se distinguent également comme des embouteilleurs à l’instar de la maison Kuentz qui élabore quelques fûts à partir du meilleur de la production française.



A l’occasion de ce salon des spiritueux français, des expériences culinaires seront proposées par Yannick Alleno durant ces deux journées. Précisons en effet que cet événement est organisé en deux journées différentes : le dimanche 9 septembre est réservé aux particuliers avec une entrée à 30 euros avec dégustation tandis que le lundi 10 septembre est uniquement sur invitation pour les professionnels.



Joël Chassaing-Cuvillier









