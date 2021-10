Article publié le 12/10/2021 à 09:37 | Lu 194 fois France Béguinages : pour un modèle d'habitat inclusif au service du bien-viellir





La Banque des Territoires et le fonds Amundi, spécialisé dans la gestion d’actifs viennent d’investir 11 millions d’euros France Béguinages pour soutenir ce modèle d’habitat inclusif à fort impact social, ancré dans les territoires, au service du bien-vieillir.

Le béguinage, dont l’histoire remonte, semble-t-il, au Moyen-Âge, est un mode de vie collectif dans lequel des personnes âgées indépendantes choisissent d’habiter ensemble, en ayant chacune leur logement individuel autour d’espaces de vie communs où elles peuvent se retrouver.



Créée en 2018, la foncière France Béguinages achète des terrains sur lesquels elle construit des béguinages. Ces logements sont ensuite loués à des personnes âgées disposant de revenus modestes.



Chaque béguinage est à taille humaine avec un maximum de 25 logements. Les béguins (ceux qui y vivent) élaborent une charte du « vivre ensemble » et adhèrent à l’association « Vivre En Béguinage » qui anime la communauté des béguins.



Cette dernière offre des activités qui permettent, non seulement de créer et de maintenir la cohésion du groupe, mais également de développer des interactions avec le tissu associatif local. Cet habitat social inclusif, à mi-chemin entre le logement classique et l’institution médicalisée, permet de préserver voire d’étendre l’autonomie des personnes âgées chez elles tout en favorisant le lien social indispensable au bien-vieillir.



L’investissement conjoint de 11 millions d’euros de la Banque des Territoires* et d’Amundi** vise à soutenir le développement de France Béguinages. Ainsi, aux huit béguinages déjà ouverts ou qui le seront bientôt viendront s’ajouter, d’ici trois ans, une vingtaine d’autres structures réparties sur l’ensemble du territoire.



Ce qui équivaut à plus de 700 logements construits pouvant accueillir plus de 1 000 personnes âgées. Ces béguinages sont principalement implantés sur des communes de taille moyenne, plus ou moins rurales, notamment sur les territoires relevant des programmes « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain ».



La vie en béguinage retentit positivement sur de nombreux aspects : bannissement de la solitude, lutte contre l’exclusion sociale, maîtrise des loyers, lutte contre la dépendance, conservation d’une identité positive et du contrôle de sa vie…



L’impact humain, social et financier du projet contribue grandement à améliorer la vie et la santé des seniors dans la cité.



*Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires.

**Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.









