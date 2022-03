Article publié le 28/03/2022 à 03:00 | Lu 308 fois Forfait Service + : le forfait téléphonique de La Poste Mobile pour les seniors





L’opérateur de téléphonie mobile, La Poste Mobile, se donne pour mission de rendre la technologie accessible à tous les Français quel que soit leur âge, leur budget ou leur région. Et donc, forcément, s’adresse plus spécifiquement aux seniors. Explications.

Cela fait une dizaine d’année que La Poste Mobile se donne pour mission de faire progresser l’accessibilité numérique des aînés. A ce titre, cet opérateur propose un accompagnement pas à pas dans la découverte du numérique, avec un forfait « au juste prix au plus près de chez eux », même en zone rurale.



On le sait, rester en contact avec ses proches, partager des souvenirs et des photos avec sa famille, mais aussi se tenir au courant de l’actualité, ou bien pouvoir à tout moment activer un bouton d’urgence, est essentiel pour l’autonomie des personnes âgées.



Dans ce contexte, cet opérateur a développé les Forfaits Service + spécifiquement conçus pour et avec les personnes âgées. À commencer, bien évidemment, par le choix de téléphones mobiles avec des grosses touches, un volume amplifié et une simplicité d’utilisation.



L’opérateur les accompagne dans leur digitalisation grâce à une aide dans la prise en main de leur équipement. Finies les premières manipulations à faire soi-même, qui demandent souvent l’aide d’un tiers.



Avec ce forfait, le client senior reçoit son téléphone directement chez lui, déjà équipé de la carte SIM, pour éviter les manipulations difficiles. Le téléphone est accompagné d’un guide illustré, conçu avec des seniors, qui explique pas-à-pas les étapes importantes pour bien prendre en main son mobile.



Enfin, un service d’assistance téléphonique dédié est offert au client pour finaliser la mise en service de son téléphone, au cas où il éprouve le besoin d’une aide supplémentaire.



Par ailleurs, le client peut toujours s’adresser à un conseiller en bureau de poste proche de son domicile. Celui-ci l’aidera, répondra à ses questions et l’assistera.









