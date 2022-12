Foréo présente sa brosse à dents électriques Issa 3 : idéale pour les seniors aux gencives fragiles La marque de beauty-tech suédoise Foreo présente une brosse à dent assez révolutionnaire : Issa 3, qui offre une hygiène bucco-dentaire inégalée et un rituel de soin agréable qui devrait prolonger la santé de vos dents grâce aux pulsations T-Sonic. Avec de surcroit une autonomie de 365 jours !







Parmi les 65-85 ans, la moitié déclare se brosser les dents deux fois par jour, 13% une fois par jour et un tiers (34%) au moins trois fois par jour.



Par ailleurs, 30% de seniors déclarent avoir des problèmes de qualité de vie bucco-dentaire avec une prédominance de saignements gingivaux et de sensibilité dentaire. Voici donc une brosse à dents nouvelle génération qui peut s’avérer idéale pour cette clientèle de plus de 60 ans.



Ce modèle de la marque suédoise Foreo a été baptisé Issa 3. Il est disponible en quatre couleurs différentes et s’annonce comme étant « la première brosse à dents sonique en silicone au monde ».



C’est pas compliqué… Elle nettoie tout ! Comment ? Grâce à sa tête de brosse hybride et au silicone souple ultra-hygiénique, elle permet un nettoyage vivifiant des dents et un massage doux des gencives, tandis que ses courbes concentriques à l'arrière nettoient la langue et les joues.



Sa tête de brosse « Hybrid Wave » est conçue avec, au centre, des poils en polymère qui décomposent et éliminent la plaque et, autour, des picots en silicone ultra-doux conçus pour être non abrasifs pour les gencives, pour les masser délicatement et les apaiser afin d’aider à traiter et prévenir les maladies parodontales qui concernent de nombreux seniors.



Issa 3 délivre 1 000 pulsations de haute intensité par minute. Elles brisent et éliminent la plaque dentaire tout en massant délicatement les gencives. Avec ses différents niveaux d’intensité (16 en tout pour une meilleure personnalisation de votre brossage), votre bouche est nettement plus propre et surtout, le reste plus longtemps.



Autre point important, elle est 100% étanche (donc utilisable sous la douche) et sans BPA ni phtalates pour garantir votre santé et votre sécurité. Il faut aussi savoir que le silicone utilisé pour le corps de la brosse sèche rapidement et qu’il est non poreux afin d’éviter l'accumulation de bactéries !



Contrairement aux autres modèles des autres marques, avec cette brosse à dent, vous vous brossez de la même manière que vous le feriez avec une brosse à dents manuelle, tout en ayant les résultats d’une brosse à dents électrique !



Issa ne vous oblige donc pas à changer la façon dont vous vous brossez les dents (plus simple pour les ainés). Elle la rend simplement plus agréable, plus saine et plus efficace.



Cette brosse est rechargeable par simple câble USB. Mais surtout, son autonomie est d’un an ! Terminée les débuts de brossage sous la douche avec la brosse qui s’arrête au bout de quelques secondes car elle a besoin d’être -encore- rechargée ! Rien de plus énervant.



D’autre part, elle possède un verrou de voyage ainsi qu’un étui pour faciliter son transport. Elle est aussi plus courte que les autres brosses à dents électriques et se transporte donc plus facilement.



Elle offre aussi une minuterie intégrée et une tête de brosse qui dure jusqu'à 6 mois avant de devoir être remplacée pour une efficacité optimale.



Parmi ses nouvelles fonctionnalités : un voyant LED indicateur de batterie faible et ne autonomie stupéfiante de 365 jours. Son seul point faible… Son prix assez élevé à plus de cent euros.

