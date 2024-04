Fondation Recherche Alzheimer : le gériatre Olivier de Ladoucette portera la Flamme Olympique le 14 juillet à Paris

Olivier de Ladoucette, éminent spécialiste des troubles neurodégénératifs et attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ne sera bien évidemment pas seul dans cette démarche symbolique. La flamme sera en effet relayée par près de 10.000 personnes avant de conclure son trajet à Paris, après trois mois de relais.



En 2004 avec le professeur en Neurologie Bruno Dubois, Olivier de Ladoucette a créé la Fondation Recherche Alzheimer , qu'il dirige encore aujourd'hui. Cette entité a pour vocation de promouvoir la recherche clinique sur cette maladie qui constitue une question de santé publique majeure, comme chacun le sait désormais.



Pour rappel selon une étude récente de BVA Insight pour la Fondation, les maladies neurodégénératives affectent 1,3 million de Français , et 11% des plus de 30 ans ont un proche atteint. La maladie d'Alzheimer, caractérisée par une perte progressive de la mémoire, reste sans traitement curatif en France, malgré les avancées scientifiques. Des traitements par immunothérapie, récemment approuvés aux États-Unis, sont en examen en Europe, suscitant de l'espoir.



Le Docteur de Ladoucette, qui a déjà publié trois ouvrages sur la vieillesse, participera au relais olympique et poursuit son engagement par la rédaction d'un livre de vulgarisation sur la prévention de l'Alzheimer prévu pour septembre .