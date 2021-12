Article publié le 01/12/2021 à 11:18 | Lu 94 fois Fauteuil massant Thomson RelaxMSR1 : pour évacuer le stress





Alors que Noël approche, voici une petite idée de cadeau pour parents ou grands-parents stressés par leur quotidien. En effet, la marque d’électroménager Thomson propose au sein de son catalogue, ce fauteuil massant RelaxMSR1. Compter 129 euros.

Inquiétude, sentiment de solitude, isolement et anxiété… Depuis deux ans, le covid et ses conséquences ont mis à mal le moral des Français. Ainsi, 19,5% déclarent se trouver dans un état anxieux, 20% dans en état dépressif et pratiquement les deux-tiers (60%) reconnaissent avoir des problèmes de sommeil depuis mars 2020…



Dans ce contexte, on comprend bien que les grandes marques proposent des produits visant à réduire le stress… Et parmi les appareils disponibles sur le marché ? Ce fauteuil massant RelaxMSR1. Il se pose simplement sur un fauteuil ou une chaise de bureau et propose notamment un massage shiatsu régénérant inventé au Japon.



Ce « soin » profond et énergétique vise à dénouer les tensions musculaires par la pression des deux têtes rotatives tout le long de la colonne vertébrale. Le siège massant émet également une chaleur douce et apaisante. Son système d’assise diffuse des vibrations au niveau du fessier et des cuisses pour favoriser la circulation du sang.



Quant à la télécommande, elle permet de régler toutes les fonctions et d’adapter le massage à vos envies et besoins. Pratique, un emplacement est prévu pour la ranger sur le côté du fauteuil. Sans installation contraignante.







