Familink : lauréat du Prix Silvestre Fondation Médéric Alzheimer

La société AsWeShare créée en 2016 a conçu et développé Familink, un cadre photo 3G prêt à l'emploi qui ne nécessite aucune action ou paramétrage. Ce n’est d’ailleurs pas le seul appareil qui existe dans cet esprit. D’autres sociétés ont également développé ce type de produit ces dernières années.



L’idée est de permettre aux enfants et petits-enfants d’envoyer des photos directement depuis leur smartphone, via le site web ou même par Email à leurs parents ou grands-parents. Le cadre est connecté automatiquement par une carte SIM 3G sans abonnement déjà incluse et affiche automatiquement et instantanément les photos envoyées par la famille, avec la légende éventuelle qui les accompagnent. Le concept est plutôt malin.



L’avantage est que ce système de partage de photos permet aux ainés de maintenir un lien social avec les proches tout en leur permettant de réduire leur solitude (même si une photo ne remplacera jamais la présence physique d’un proche).



La simplicité d’utilisation permet à des personnes âgées présentant des troubles cognitifs de pouvoir l’utiliser sans difficultés. Le cadre photo est commercialisé depuis octobre 2017 et environ un milliers d’appareils ont déjà été vendus et installés avec 3.000 utilisateurs qui envoient quotidiennement des photos.



Rappelons que cet appel à prix de la Fondation Médéric Alzheimer portait sur la prévention des troubles cognitifs et la promotion de l'autonomie et de la sécurité à domicile. En tout, 25 dossiers ont été reçus. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement de leur projet par la Fondation Médéric Alzheimer avec l'appui du living lab de la Fondation.



*avec le soutien de René Silvestre, président de l'incubateur de start-up Pépinière 27