Article publié le 28/07/2021 à 08:30 | Lu 69 fois Facilotab : pour communiquer facilement en visio avec les ainés





Visant à lutter efficacement contre la fracture numérique ou (illectronisme), la solution Facilotab s’articule autour de deux axes complémentaires. Le premier repose sur la commercialisation de tablettes tactiles prêtes à l’emploi (à partir de 265 euros) intégrant d’office la “surcouche” Facilotab. Le second repose sur l’application Facilotab* qui se télécharge sur le Google Play.

Diverses enquêtes indiquent que les ainés sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies. Chaque jour, ils sont des millions à surfer sur les web, consommer, s’informer, se divertir, communiquer avec leur famille... On les appelle d’ailleurs en marketing, les « silver surfers ».



Toutefois, certains restent encore réticents à l’idée d’utiliser ces nouvelles technos… Souvent parce qu’ils ne se sentent pas vraiment capables de se mettre derrière un ordinateur ou une tablette numérique. C’est justement pour ces clients qu’a été imaginée la gamme de tablettes tactiles Facilotab ; des produits spécialement pensés pour les néophytes.



Idéale pour “recycler” les tablettes Android déjà acquises, afin de les agrémenter - simplement - avec l'environnement Facilotab.



Forte de son expertise (de plus de 5 ans de R&D), cette marque sait que malgré son ergonomie intuitive et ses nombreuses aides (anti-tremblement, puissants zooms, lecture audio des messages reçus, police spéciale DMLA ou encore, le classement automatique des photos reçues dans la galerie de l’utilisateur), dans certains cas, l’accompagnement pédagogique reste essentiel.



C’est pourquoi les aidants peuvent prendre le contrôle à distance de la tablette d’un proche (avec son accord !), afin de la configurer sans se déplacer ou de procéder à des sessions de formation. S’appuyant sur la technologie AnyDesk, les Facilotab sont particulièrement intéressantes pour les familles qui visent à maximiser le maintien à domicile.



L'interface de Facilotab est totalement paramétrable et personnalisable. Si bien qu’il est possible de limiter, dans certains cas, l’affichage à un unique bouton d’interaction. Précisons que la solution reste 100% compatible avec l’ensemble des applications du Google Play et intègre par défaut plusieurs services gratuits de visio pré-installés, dont WhatsApp.



Ces tablettes proposent désormais deux approches visant à simplifier l’accès à ces nouveaux modes de communication. Soit l’utilisateur peut rejoindre une “visio” via un simple bouton, mis en avant automatiquement dans un mail. Soit les proches ont ajouté une ou plusieurs photos sur la page d’accueil de Facilotab, qui fonctionnent comme des raccourcis Skype vers les différents contacts principaux.



*Précisons que l’application Facilotab est gratuite sur le Google Play pour 1 mois (sans engagement).









