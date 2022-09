Article publié le 19/09/2022 à 01:00 | Lu 290 fois Fabrication de parapluies : la France au sommet de son art





Le parapluie arbore avec fierté la conception française, avec son style inégalable et ses lignes galbées. Cet accessoire de mode apporte une touche d’élégance à la silhouette et protège de la pluie. Il est résistant et élégant, et se décline sous plusieurs références. Un produit de qualité.

Des matières haut de gamme et de qualité exceptionnelle

Selon vos préférences, vous opterez, par exemple, pour un parapluie avec un mât en métal ou en bois de hêtre (pour une meilleure solidité). Et pourquoi ne craqueriez-vous pas pour un autre conçu avec une poignée en châtaignier et une toile en coton ou en polyester ?



Les baleines en fibre de verre sont capables de supporter des rafales de plus de 100 km/h, celles en acier de carbone offrent une bonne résistance aux vents violents.



Grâce au parapluie made in France, les journées pluvieuses deviendront des instants confortables et raffinés. Un accessoire qui vous accompagnera pendant de longues années.



Le savoir-faire français est centenaire

La fabrication d’un parapluie made in France provient d’un savoir-faire ancestral, et ce, quel que soit son atelier. Ledit savoir-faire s’est transmis au fil des générations et a connu peu d’évolutions.

Qu’il s’agisse de l’ouverture ou de la fermeture, le mécanisme nécessite soin, précision et une découpe parfaite de la toile (idéal pour l’obtention de finitions de qualité).



Selon vos besoins, vous pourrez opter pour un parapluie pliant, un modèle dessiné par un créateur de renommée tel que Jean-Paul Gaultier, Chantal Thomass, ...



Vous avez toujours voulu découvrir les étapes de fabrication d’un parapluie made in France ? Sachez que certaines marques organisent régulièrement des visites.



La diminution de l’empreinte carbone

Les parapluies fabriqués à l’autre bout du monde consomment plusieurs ressources naturelles et leur empreinte carbone est élevée. Des fabricants aux importateurs, des importateurs aux revendeurs et des revendeurs aux clients, ils parcourent généralement des milliers de kilomètres en avion ou en bateau.



De son côté, le parapluie made in France ne connaît que l’étape des fabricants vers les clients (en effet, tous les 2 sont situés sur le même territoire).



Pour lutter contre le jetable

Chaque année, des millions de parapluies sont jetés dans les poubelles. Tout le monde est fautif : nombreux sont ceux qui achètent un parapluie pas cher lorsqu’il pleut et s’en débarrassent une fois l’orage passé. Et le cycle recommence lors des prochaines pluies.



Les produits de fabrication française encouragent quant à eux à une consommation raisonnable.

Ainsi, vous prendrez soin de votre parapluie made in France comme vous le feriez avec une casquette, un portefeuille, un sac, …



Un accessoire de mode pour être chic et beau

Le parapluie made in France est un accessoire de mode qui met en valeur. Tout comme vous accordez une grande importance à votre tenue, ne négligez surtout pas son choix.



Vous serez toujours chic et beau au quotidien

Au fil des années, la France ne cesse de démontrer son art dans la fabrication de parapluies. Ces derniers sont conçus avec des matières solides et nobles, et leur qualité est reconnue unanimement.



