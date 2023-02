Evolyo : des douches innovantes pour les seniors, personnalisables et à prix contenu

Cette douche brevetée s’annonce « unique sur le marché ». Dans la pratique, elle prend la forme d’un espace de douche monobloc, modulaire et personnalisable.



Plus concrètement, ce dernier est composé d’une zone de douche à l’italienne (sans marche donc ce qui limite bien évidemment le risque de chute) avec receveur extra plat, fermée par une paroi vitrée et d’une zone sèche ouverte, qui permet d’accéder à la douche en toute facilité.



Cette grande cabine de douche convient autant personnes âgées en quête de sécurité qu’à ceux qui souhaitent aménager un espace de bien-être chez eux. Dans la pratique, elle peut être installée dans tous les espaces en angle ou en niche. Grâce à sa taille rectangulaire, elle remplace les baignoires, conférant de surcroit à la salle de bains, une touche de modernité.



L’ensemble du processus de personnalisation et d’achat se déroule à distance, sur le site Evolyo et les échanges se font par email ou par téléphone. Le prix d’entrée de gamme se situe sous la barre des 2.000 euros, pose incluse. Ces douches sont fabriquées au Portugal.