Article publié le 01/10/2021 à 01:00 | Lu 147 fois Evian : l'Hôtel Royal accueille Les Rencontres Philosophiques du Léman le temps d'un week-end





Idéalement situé entre lac et montagnes, dans un environnement naturel préservé, l’Hôtel Royal***** Palace d’Evian invite ses hôtes à faire une pause du 29 octobre au 1er novembre 2021, en conviant un philosophe (Luc Ferry) et un écrivain de renom (Erik Orsenna), ainsi qu’un Chef étoilé le temps d’un un week-end sur les bords du lac. Une parenthèse au cœur de l’automne avec un hébergement, des conférences inspirantes, des rencontres exceptionnelles et un dîner de prestige.

Voici un week-end d’exception. Certes, c’est assez cher, mais le programme est à la hauteur. Sur trois jours, vous assisterez à des conférences pour une réflexion sur la société et les enjeux actuels avec d’une part le philosophe Luc Ferry et d’autre part, avec l’écrivain et académicien Erik Orsenna. Sans oublier un dîner d’exception signé par deux Chefs étoilés



Plus concrètement, le 30 et le 31 octobre, Luc Ferry animera deux conférences sur le thème « mythologie et philosophie ». Invité d’honneur de ce week-end, le philosophe, écrivain et ancien ministre, abordera des grands thèmes de la philosophie en livrant son analyse. Ses interventions seront suivies d’un échange avec les participants afin de nourrir et approfondir la réflexion.



Le 1er novembre, Luc Ferry sera accompagné de l’Académicien Erik Orsenna pour une conférence ouverte au grand public à La Grange au Lac, un auditorium exceptionnel. Au programme, un dialogue sur le thème de l’écologie et de l’avenir de la planète qui s’annonce riche et passionnant, auquel le public pourra participer en posant des questions aux débateurs.



Mais ce n’est pas tout ! Ce week-end sera également l’occasion de vivre une expérience gastronomique unique avec un dîner 4 mains d’exception : en effet, Patrice Vander, le chef étoilé de l’Hôtel Royal, sera accompagné de David Gallienne, chef du restaurant étoilé « Le Jardin des Plumes » à Giverny et gagnant de la saison 11 de Top Chef. Une collaboration éphémère entre deux cuisiniers passionnés qui proposent une cuisine généreuse et délicate inspirée par la nature.



Prix du séjour (3 nuits en chambre double vue lac) : 3.960 euros pour deux personnes. Cela comprend l’hébergement avec petits déjeuners, l’accès aux trois conférences, les repas et activités indiqués dans le programme ainsi que l’accès à toutes les installations de l’Hôtel Royal (piscines, salle de sport, sauna, hammam…



Luc Ferry est agrégé de philosophie, docteur d’Etat en science politique, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche, Luc Ferry est l’auteur de nombreux ouvrage, traduits dans plus de 40 pays, parmi lesquels : « Apprendre à vivre - Traité de philosophie à l’usage des jeunes générations », « La sagesse des mythes », « 7 façons d’être heureux ou les paradoxes du bonheur » ou « Les sept écologies - pour une alternative au catastrophisme antimoderne ». Luc Ferry est chroniqueur au Figaro, sur Radio Classique et sur LCI.



Erik Orsenna est un romancier et académicien français. Après des études de philosophie et de sciences politiques, il enseigne l'économie à l'Ecole normale supérieure. Auteur de plusieurs romans, il obtient le prix Roger Nimier en 1978 pour « La Vie comme Lausanne » et le prix Goncourt 1988 pour « L'Exposition coloniale ». Il est élu à l'Académie française en 1998.



Renseignements et réservations au 04 50 26 50 50









Dans la même rubrique < > Seniors sur Airbnb : des hôtes particulièrement accueillants Cinq expériences "gastro" à Ténérife ! Partir en voyage à l'étranger bien assuré : c'est indispensable !