Eté 2022 : de l'art de bien manger pour rester hydrater

Article publié le 31/05/2022





Les fortes chaleurs sont déjà là ! Dans ce contexte et afin de protéger son organisme, il convient de rester bien hydraté tout au long de la journée et cela passe aussi par l’alimentation. Alors, plutôt que de boire trop d’eau (au moins 1,5 litre), mangez malin ! Voici plusieurs astuces et conseils de Saveurs et Vie, entreprise spécialisée dans le portage de repas à domicile, pour rester hydraté en toutes circonstances cet été.

L’importance des crudités

Sans trop de surprise, les fruits et légumes crus sont les premiers aliments à privilégier. En effet, ils permettent de se rafraîchir et de s’hydrater étant donné qu’ils sont composés à 90% d’eau en moyenne. On peut aussi les manger directement sortis du réfrigérateur.



Parmi les légumes les plus riches en eau, nous retrouvons : le concombre, la salade verte, la courgette ou encore la tomate. Liste non exhaustive. Coté fruits, le melon, la pastèque et les fruits rouges sont à privilégier.



Favoriser une alimentation facile à digérer

De manière générale, les plats riches en matières grasses sont à éviter : ils vont être plus longs à assimiler et risquent donc de créer une sensation de chaleur intense.



Il est donc conseillé :

• De remplacer les soupes par des gaspachos

• De privilégier la viande blanche

• D’éviter la crème car trop calorique (ce qui peut augmenter la déshydratation)

• De privilégier les sorbets vs les glaces



Attention aux plats salés

Sans surprise, les forts apports en sel vont augmenter la sensation de soif et la déshydratation. Ainsi, on conseille d’éviter les charcuteries, les fromages classiques (camembert…) et les biscuits apéritifs. Tous très riches en sodium.



Néanmoins, tout n’est pas perdu ! Pour les apéritifs, certains fromages forts en saveurs et en goût et avec peu de sel peuvent venir remplacer les classiques !



Bonus : autres astuces en vrac

• Privilégiez l’eau plate à température ambiante pour éviter de faire travailler votre corps avec une boisson glacée qui va entraîner une élévation de la température corporelle.

• Evitez les jus de fruits, les boissons sucrées et l’alcool car ces liquides feront passer votre sensation de soif mais ne vous hydrateront pas.

• N’attendez pas d’avoir soif, car cela est déjà un signe de déshydratation.

• Pensez au thé et boissons aromatisées, excellentes pour la santé



