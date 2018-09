Etats-Unis : fous amoureux à 20 ans, ils se retrouvent 60 ans plus tard !

Voici un joli fait divers digne du plus sirupeux des scénarii hollywoodiens. Et pourtant, il est entièrement véridique. Tout commence aux Etats-Unis dans les années 50. Ces fameuses années d’après-guerre. Ron Owen a 23 ans et Ruth Holt, 19 ans. Ils s’aiment avec la passion de leurs vingt ans !



Mais comme souvent, la vie en décide autrement. Lui, rêve de devenir chanteur. Elle, elle se marie avec un autre garçon et part en Arabie Saoudite puis en Inde pour fonder un foyer où naitront deux enfants.



Pendant des décennies, ces deux-là ne se recroiseront pas (mais ne s’oublieront jamais vraiment non plus)… Jusqu’à 2014. Cette année-là, la sœur de Ruth lui annonce qu’un chanteur donne un concert dans la salle de spectacle locale, à l’occasion d’une soirée pour les seniors. Et bingo ! C’est son Ron qui se produit sur scène !



Dès leurs retrouvailles, les deux tourtereaux (il a 84 ans et elle en a 79) qui totalisent désormais plus de 160 ans à eux deux, ont ravivé la flamme de leur amour de jeunesse. Ils prévoient de se marier ce mois-ci. Comme quoi, amour un jour, amour toujours. A quand un film adapté de leur passion ?