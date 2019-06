Article publié le 10/06/2019 à 01:00 | Lu 34 fois Etang de Thau : Roger Citerici, 80 ans, parcourt (presque) 3km à la nage Voici un octogénaire qui « pète » la forme ! De fait, le 2 juin dernier, Roger Citerici a traversé à la lagune de Thau (13) entre Sète et Marseille à la nage pour célébrer son 80ème anniversaire. En tout, 2.7 km en 1h et 5 minutes. Un bien bel exploit relaté largement par la presse régionale.

Traverser l’étang de Thau pour fêter son anniversaire, c’est original. Mais le faire à l’âge de 80 ans, c’est non seulement original, mais en plus, c’est un véritable exploit sportif que la plupart d’entre nous ne pourraient pas réaliser.



C’est pourtant le pari –tenu- qu’a fait Roger Citerici, ancien moniteur de plongée, le 2 juin dernier. Vêtu de sa combinaison en néoprène, il a nagé 2.7 km depuis la Pointe longue à Sète jusqu’aux thermes de Balaruc-les-Bains. Le tout, en 1 heure et 5 minutes. Précisons que l’homme s’entraine deux fois par semaine (3 km) dans la piscine de sa résidence pour seniors.



Rappelons que d’une manière générale, la pratique d’une activité modérée (au moins 20 minutes trois fois par semaine) ou d’une activité intense (au moins 3 heures par semaine) diminue ainsi de 30% le risque de mortalité prématurée. La pratique régulière d’un sport améliore le bien-être émotionnel, le bien-être physique, la qualité de vie et la perception de soi.



Il est important que les activités physiques et sportives soient pratiquées tout au long de la vie. Cela suppose qu’elles soient adaptées en fonction des caractéristiques physiologiques, de la condition physique initiale, de l’âge et d’éventuels antécédents médicaux. Mais attention, une activité sportive inadaptée ou reprise de façon brutale sans accompagnement peut conduire inversement à des facteurs de risque.











