Et si vieillir libérait la tendresse... De Marie de Hennezel et Philippe Gutton (livre) La collection Old'up (spécialisée dans les ouvrages sur la vieillesse) a publié l'année dernière, un ouvrage intitulé Et si vieillir libérait la tendresse, par deux personnes expertes sur les questions de l'avancée en âge, Marie de Hennezel et Philippe Gutton. Un livre de 192 pages (14,90 euros) qui revient avec justesse sur l'évolution de la séduction, du désir et de la sensualité avec l'âge ?

Avec le vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages traitent des thématiques liées à l’âge et au vieillissement. Sexualité, santé, sport, bien-être, relations humaines, etc. Tous les sujets sont traités en romans, essais, bande dessinée, etc.



Dernier en date, cet ouvrage Et si vieillir libérait la tendresse... De Marie de Hennezel (psychologue clinicienne) et Philippe Gutton (psychiatre et psychanalyste). Ces deux spécialistes des questions de l’avancée en âge « explorent l'éclosion de la tendresse, comme un élan, une force et une puissance ».



Selon les auteurs, « il ne s’agit pas d’une tendresse qui aurait été tenue prisonnière pendant la jeunesse », mais plutôt d’une « révélation d’un potentiel d’amour que l’avancée en âge rendrait possible. Une découverte en quelque sorte ».



Ce livre paru à l’automne dernier explorent le vécu d’hommes et des femmes engagés dans la deuxième partie de leur vie : la connivence douce d’André et Jeanne vivant ensemble depuis plus de 60 ans, la vitalité de Paul qui a 85 ans a toujours « un cœur de jeune homme », ou encore ce jeune couple d’amoureux de 70 ans qui se sont rencontrés il y a quelques mois.



Au-delà des témoignages, ce livre invite le lecteur à prendre du recul considérant que la psychanalyse n’a jusqu’ici pas pris au sérieux le concept de tendresse – pourtant central dans le fonctionnement psychique – Philippe Gutton lui donne un nouvel éclairage.









