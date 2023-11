Et si 2024 était l'année de votre première cure thermale ? Vous en avez déjà entendu parler, vous y avez déjà songé ? Alors pourquoi ne pas vous lancer en 2024 ? Le thermalisme est une véritable démarche médicale qui vous permettra de réduire les douleurs liées à l’âge tout en soulageant une pathologie chronique de façon douce et naturelle.







Pourquoi faire une cure thermale ?

Suivre une cure thermale vous permettra de réduire vos douleurs tout en anticipant les douleurs et les pathologies liées à l’âge.



En effet, durant un séjour en cure thermale, le curiste recevra différents soins quotidiens à base d’eau ou de boue thermale.



La chaleur des soins ajoutée aux vertus des eaux thermales (antalgique, anti-inflammatoire, apaisante, cicatrisante…) permettra de soulager durablement le patient.



Véritable coupure avec le quotidien, un séjour en cure thermale est une prise en charge globale tant sur le plan physique que psychologique. Réaliser une cure thermale vous permettra donc de passer une année plus sereine.



Comment réaliser une cure thermale ?

Une cure thermale est une démarche médicale qui doit être prescrite par un médecin (traitant ou spécialiste).



Cette prescription peut se faire lors d’une consultation classique chez son médecin. Si vous souffrez d’une pathologie prise en charge dans le cadre d’une cure thermale, un médecin ne peut pas vous refuser la prescription d’une cure thermale conventionnée, sauf contre-indication médicale.



Où partir en cure thermale ?

La France compte de nombreuses stations thermales. Le choix de la station se fera d’un commun accord avec votre médecin prescripteur, en effet, le nom de la station thermale devra être noté sur la prescription.



Il faut savoir que toutes les stations thermales ne sont pas indiquées pour le traitement des mêmes pathologies, en fonction de la qualité des eaux thermales. Si plusieurs stations thermales correspondent à vos besoins, vous aurez alors le choix de la destination.



A ce titre, sur le site Internet spécialisé



À savoir : la haute saison thermale se déroule au cours du mois de septembre. Partir en dehors de cette période vous permettra de profiter d’un établissement ayant une fréquentation moindre et d’avoir un plus large choix au niveau de votre location thermale.



Une cure thermale est-elle remboursée par la sécurité sociale ?

Oui, une cure thermale fait l’objet d’un remboursement, comme tout acte médical.



Lors de la prescription de votre cure par un médecin, celui-ci vous remettra le questionnaire de prise en charge Cerfa_11139*02 en y indiquant la station thermale ainsi que la ou les orientations thérapeutiques.



Ce formulaire devra par la suite être transmis à la caisse d’assurance maladie à laquelle vous êtes rattaché. Celui-ci vous transmettra en réponse, votre accord de « Prise en charge administrative de cure thermale et facturation ».



Par la suite, vous pouvez contacter le centre thermal indiqué sur votre accord de prise en charge, afin de réserver votre cure thermale conventionnée. En parallèle, vous pouvez également



Le remboursement d’une cure thermale est pris en charge à 65% pour les soins thermaux et à 70% pour les honoraires du médecin thermal par l’assurance maladie.



Dans la plupart des cas, la Mutuelle ou la Complémentaire Santé prend en charge le ticket modérateur (la part restante, à l’exception du complément tarifaire), en fonction du contrat souscrit.



Sous condition de ressource, le transport et l’hébergement peuvent également faire l’objet d’une prise en charge partielle. Suivre une cure thermale vous permettra de réduire vos douleurs tout en anticipant les douleurs et les pathologies liées à l’âge.En effet, durant un séjour en cure thermale, le curiste recevra différents soins quotidiens à base d’eau ou de boue thermale.La chaleur des soins ajoutée aux vertus des eaux thermales (antalgique, anti-inflammatoire, apaisante, cicatrisante…) permettra de soulager durablement le patient.Véritable coupure avec le quotidien, un séjour en cure thermale est une prise en charge globale tant sur le plan physique que psychologique. Réaliser une cure thermale vous permettra donc de passer une année plus sereine.Une cure thermale est une démarche médicale qui doit être prescrite par un médecin (traitant ou spécialiste).Cette prescription peut se faire lors d’une consultation classique chez son médecin. Si vous souffrez d’une pathologie prise en charge dans le cadre d’une cure thermale, un médecin ne peut pas vous refuser la prescription d’une cure thermale conventionnée, sauf contre-indication médicale.La France compte de nombreuses stations thermales. Le choix de la station se fera d’un commun accord avec votre médecin prescripteur, en effet, le nom de la station thermale devra être noté sur la prescription.Il faut savoir que toutes les stations thermales ne sont pas indiquées pour le traitement des mêmes pathologies, en fonction de la qualité des eaux thermales. Si plusieurs stations thermales correspondent à vos besoins, vous aurez alors le choix de la destination.A ce titre, sur le site Internet spécialisé LesCuristes.fr , vous trouverez une carte interactive vous permettant de trouver la station thermale qui vous correspond à vos orientations thermales thérapeutiques.: la haute saison thermale se déroule au cours du mois de septembre. Partir en dehors de cette période vous permettra de profiter d’un établissement ayant une fréquentation moindre et d’avoir un plus large choix au niveau de votre location thermale.Oui, une cure thermale fait l’objet d’un remboursement, comme tout acte médical.Lors de la prescription de votre cure par un médecin, celui-ci vous remettra le questionnaire de prise en charge Cerfa_11139*02 en y indiquant la station thermale ainsi que la ou les orientations thérapeutiques.Ce formulaire devra par la suite être transmis à la caisse d’assurance maladie à laquelle vous êtes rattaché. Celui-ci vous transmettra en réponse, votre accord de « Prise en charge administrative de cure thermale et facturation ».Par la suite, vous pouvez contacter le centre thermal indiqué sur votre accord de prise en charge, afin de réserver votre cure thermale conventionnée. En parallèle, vous pouvez également réserver votre logement thermal. Le remboursement d’une cure thermale est pris en charge à 65% pour les soins thermaux et à 70% pour les honoraires du médecin thermal par l’assurance maladie.Dans la plupart des cas, la Mutuelle ou la Complémentaire Santé prend en charge le ticket modérateur (la part restante, à l’exception du complément tarifaire), en fonction du contrat souscrit.Sous condition de ressource, le transport et l’hébergement peuvent également faire l’objet d’une prise en charge partielle.

Article publié le 23/11/2023 à 01:00 | Lu 258 fois



Dans la même rubrique < > Les Thermalies 2024 : le point sur les cures qui ralentissent le temps qui passe Pour un soulagement durable : comment les oreillers à mémoire de forme réduisent les douleurs articulaires