Environnement et vieillissement : partenaires ou adversaires (livre)

Les éditions UGA vont publier le 2 septembre 2021 un ouvrage intitulé Environnement et vieillissement : partenaires ou adversaires (156 pages, 19 euros) sous la direction d’Anne Marcilhac* qui propose de penser l’environnement et le vieillissement de manière plurielle. De la biologie à l’environnement habité, regards croisés et clés de compréhension pour un vieillissement réussi.

On le sait, les personnes âgées représentent une population très hétérogène ! De fait, la diversité de l’état de santé des individus lorsqu’ils avancent en âge tient en grande partie à l’influence que l’environnement a exercé sur eux tout au long de leur vie.



Dans ce livre, les auteurs (architectes, psychologues, gérontologues, etc.) ont souhaité confronter des expertises très différentes concernant l’impact de l’environnement sur la santé humaine lors du vieillissement en partant d’une définition commune de la santé, à savoir « un état de complet bien-être physique, mental et social » et d’une définition très large de l’environnement en tant « qu’ensemble d’éléments qui entourent un individu ».



L’ouvrage aborde donc l’environnement sous quatre angles différents : le « biologique interne », l’« habité », le « naturel » et le « relationnel ». Ces différentes spécialistes proposent un regard scientifique croisés pour amener le lecteur à réfléchir à la façon d’évoluer dans notre environnement et à nos modes de vie afin qu’ils soient les plus favorables possibles à un vieillissement réussi.



D’une manière générale, cette collection baptisée « Carrefours des idées » propose des ouvrages dont la construction à plusieurs voix fait le pari de l’intelligence collective.



*maître de conférences en neurosciences et directrice de l’Institut Transdisciplinaire du vieillissement









