Article publié le 08/01/2021 à 09:59
Entoureo : un kit pour enregistrer et transmettre ses mémoires





La start-up française Entoureo créée par Kevin Lamberton et Thomas Delage propose un kit qui permet aux grands-parents de rédiger l’histoire de leur vie afin de laisser un souvenir, un témoignage pérenne à leurs descendants. Compter une centaine d’euros.

« Il y a cinq ans, nous avons tous les deux perdu nos grands-pères. Lorsqu’ils nous ont quittés, nous avons réalisé qu’il y avait beaucoup de choses que nous ne savions pas sur eux comme par exemple

“comment Papy a rencontré Mamie” ? ou encore “dans quel village est né Papy ?”. Nous avons voulu donner du sens à cette douloureuse expérience personnelle » indiquent les fondateurs de cette start-up.



Dans la pratique, il s’agit de donner la possibilité aux générations de se rapprocher et de communiquer pour in fine, mieux se connaitre. En effet, la vie des aînés est bien trop souvent méconnue des plus jeunes générations.



« Cette curiosité se doit d’être nourrie par des moments de transmission, pour rapprocher deux générations qui ne demandent qu’à se connaître » assurent encore les deux fondateurs de cette jeune entreprise. D’où l’idée de ce « kit de transmission ».



Le coffret comprend un microphone cravate pour s’enregistrer et un guide d’entretien pour orienter la discussion. Ces échanges sont ensuite retranscrits automatiquement par la plateforme Entoureo. La famille peut modifier la transcription à sa guise et inclure des photos préalablement numérisées pour illustrer les récits. Dernière étape, la startup s’occupe de la mise en page et de l’impression du livre au sein d’une entreprise toulousaine.



Une fois le livre finalisé, une plateforme familiale sécurisée est créée avec, entre autres, les éléments recueillis lors de la création du livre. Cet espace contient notamment les enregistrements audio du proche, le texte retranscrit de ses histoires, les photographies fournies par la famille ainsi qu’un petit arbre généalogique interactif à compléter.



Après un an, trois solutions s’offrent aux familles. Elles peuvent au choix, conserver la plateforme en ligne avec accès aux données via un abonnement, archiver les données avec la possibilité d’une remise en ligne sur demande ou bien simplement supprimer les données de manière irréversible.



Entoureo a déjà séduit plus de 900 familles et reçu de nombreuses récompenses.









