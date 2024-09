Emploi et âgisme : "Le choc des générations" de Frédérique Jeske (livre) Les éditions Eyrolles publient en cette rentrée 2024, Le choc des générations de Frédérique Jeske, un ouvrage de 208 pages, 18 euros, qui montre pourquoi il convient d’en finir avec « les stéréotypes et donner sa juste place à chacun au travail ». Une thématique que l’auteur maitrise puisqu’elle fut pendant trois décennies, dirigeante au sein de groupes de médias. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 12/09/2024





Rien de plus normal direz-vous, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer, en gros jusqu’à 2050 selon les démographes.



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les livres sur ces différentes thématiques se succèdent…



Dernier en date ?



On le sait, de nos jours, quatre générations se côtoient dans le monde du travail et les entreprises. Quatre générations différentes. Avec chacune ses styles et ses habitudes ; pas toujours simple de conjuguer tous ces talents au quotidien.



« D’autant que les stéréotypes liés à l’âge pèsent sur les jeunes comme sur les seniors, qui peinent à s’insérer sur le marché de l’emploi et à trouver leur juste place une fois en poste. Les préjugés génèrent incompréhensions et tensions intergénérationnelles au travail… » rappelle l’auteur.



Dans cet esprit, ce livre propose des pistes pour trouver sa juste place et s’épanouir dans un monde du travail en transformation, quel que soit son âge.



Ce nouvel ouvrage de 208 qui sortira le 3 octobre prochain, est étayé de nombreux conseils et témoignages et vous propose de faire le point sur les transformations du monde du travail et leurs impacts sur les parcours professionnels ; de comprendre les discriminations par l’âge, les cases des générations et leur origine, pour mieux en sortir et de découvrir les clés individuelles et collectives pour faire des dynamiques intergénérationnelles un levier de bien-être et de performance.



