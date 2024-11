Emploi des seniors : patronat et syndicats se sont (enfin) mis d'accord ! MEDEF et syndicats ont franchi un cap décisif le 14 novembre 2024 en signant un accord qui ouvre une nouvelle ère pour l'emploi des seniors en France. Ce texte, fruit de longues négociations, marque un tournant dans l'adaptation des parcours professionnels en fin de carrière. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 15/11/2024

Les salariés pourront désormais prétendre à la retraite progressive à partir de 60 ans. Cette mesure phare, jusqu'alors réservée aux approches du seuil légal de départ à la retraite, leur permettra de conjuguer temps partiel et perception partielle de leur pension. Une avancée significative qui répond à une double exigence : celle d'une transition en douceur vers la retraite et celle d'un maintien actif dans la vie professionnelle.



Le MEDEF a cependant posé ses conditions : l'accès à cette retraite progressive nécessitera l'assentiment de l'employeur – une clause qui suscite déjà des remous au sein des organisations syndicales. L'enjeu est de taille : transformer ce dispositif en un droit incontestable pour les seniors.



Parallèlement, le projet s'attaque à la question cruciale du recrutement et du maintien en emploi des seniors. Ainsi, les branches professionnelles et les entreprises de plus de 300 salariés seront tenues d'engager régulièrement des négociations dédiées. Ces discussions porteront sur des thématiques essentielles telles que "le recrutement des salariés expérimentés" ou encore "l'aménagement des fins de carrière".



Mais ce n'est pas tout : le renforcement de l'entretien de mi-carrière, dorénavant fixé autour des 45 ans, s'inscrit lui aussi dans cette logique d'accompagnement. Il abordera non seulement les compétences et la mobilité mais aussi la prévention contre l'usure professionnelle – une prise en compte holistique du parcours professionnel.



Enfin, un nouveau contrat fait son apparition : le "contrat de valorisation de l'expérience". Destiné aux chômeurs âgés d'au moins 60 ans, il vise à faciliter leur retour à l'emploi grâce à un cumul possible entre allocation chômage et rémunération issue du CDI. Néanmoins, ce contrat introduit également une mise à la retraite anticipée dès que le taux plein est atteint – un point qui alimente déjà les débats syndicaux.



Les implications pour les employeurs ne sont pas négligeables ; notamment avec la perspective d'une exonération progressive de certaines cotisations sociales. Cette mesure pourrait bien être perçue comme un levier économique favorable par le patronat.



Avec cet accord historique sur l’emploi des seniors, patronat et syndicats semblent avoir trouvé un terrain d’entente propice au développement d’une nouvelle dynamique sur le marché du travail français. Reste maintenant à observer comment ces mesures se traduiront dans la pratique quotidienne des entreprises et la vie professionnelle des seniors concernés.









