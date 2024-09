Emploi des seniors : le MEDEF propose la reprise des négociations

Dans un contexte où le gouvernement démissionnaire se montre toujours attentif aux dynamiques de l'emploi, le MEDEF positionne la réinsertion professionnelle des seniors comme une priorité stratégique. En effet, malgré une légère amélioration ces dernières années, la France demeure en-deçà de la moyenne européenne concernant le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans.



Les précédentes négociations s'étaient soldées par une impasse, révélant les divergences entre les différentes parties prenantes. Les employeurs et syndicats s'étaient alors retrouvés dans une situation de blocage, chacun campant sur ses positions respectives. Aujourd'hui, le MEDEF propose de relancer les discussions avec une volonté affichée de flexibilité et d'ouverture.



La reprise annoncée de cette négociation intervient dans un climat social tendu où la question du vieillissement actif est plus que jamais au centre des préoccupations. Le MEDEF espère ainsi que cette initiative sera un catalyseur pour une réforme globale du marché du travail français, bénéfique tant pour les seniors que pour l'économie nationale.



Les discussions devront aborder diverses thématiques telles que l'amélioration des conditions de travail, la prévention de l'usure professionnelle et la gestion des fins de carrière. La proposition du MEDEF portée par Patrick Martin inclut ainsi la mise en place d'un contrat visant à valoriser l'expérience des chômeurs âgés et à faciliter leur retour à l'emploi.



Le "patron des patrons" a néanmoins posé une condition à la reprise des discussions : l'application d'une baisse de cotisations, prévue par un accord sur l'assurance-chômage datant de novembre 2023 qui n'avait pas été validé alors par toutes les organisations syndicales.



Il reste maintenant à voir si syndicats et (futur ?) gouvernement répondront favorablement à cet appel à la mobilisation. La rentrée 2024 pourrait peut-être marquer un tournant pour l'avenir professionnel d'une catégorie de notre population souvent reléguée au second plan. Gageons cependant que cela ne fera pas sans que de sérieux compromis ne soient consentis de part et d'autre.