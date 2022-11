Embarquez avec Stéphane Bern et CroisiEurope pour des croisières dédiées au patrimoine Excellente nouvelle pour les amateurs de patrimoine et de croisières. En effet, le spécialiste strasbourgeois de la croisière fluviale, CroisiEurope vous propose une sélection de cinq croisières patrimoniales inédites avec Stéphane Bern ! Prêts pour l’embarquement ?







Voici toute une collection de croisières qui devrait séduire les amateurs de patrimoine et de culture ! Rhône, Seine, Gironde, Rhin ou Loire, à vous de choisir votre fleuve et son itinéraire conçu sur-mesure.



L’idée de ces croisières ? Vous faire découvrir les trésors de notre pays au fil des fleuves de France. Une belle initiative d’autant que ,de surcroit, vous aurez le privilège d’assister à une conférence menée par Stéphane Bern qui vous plongera, avec le talent qu’on lui connait, au cœur du Patrimoine Historique de l’itinéraire de la croisière.



Rappelons que depuis 2017, Stéphane Bern a été chargé par le président de la République d’une mission bénévole pour recenser le patrimoine en péril et trouver des solutions pour le sauver. Le fait est que, depuis bien des années, cet homme de gout et de culture, a été le témoin privilégié de notre héritage culturel qu’il connait sur le bout des doigts.



Le journaliste et écrivain commente, sur France Télévision, les grands évènements historiques et a présenté près de 200 émissions de Secrets d’Histoire en parcourant la France, des petits villages aux plus grands monuments historiques.



Bref, inutile de le rappeler, l’histoire c’est sa passion ! Il est aussi l’auteur de nombreux livres et présente également chaque jour l’émission Historiquement Vôtre sur Europe 1.

Une collection de cinq croisières patrimoniales inédites une collection de cinq croisières patrimoniales inédites. De l’époque romaine à la période contemporaine en passant par l’épopée tumultueuse des rois de France, il s’agit de véritables voyages dans le temps à travers les âges et sur les fleuves de l’Hexagone.



Précisons que le croisiériste reversera une contribution intégralement reversée à la Mission Stéphane Bern déployée par la Fondation du Patrimoine, pour soutenir un projet de sauvegarde du patrimoine français par croisière.



Ces cinq croisières du patrimoine s’invitent à bord des bateaux 5 ancres de la flotte de CroisiEurope : le MS Camargue, le MS Renoir, le MS Cyrano de Bergerac, MS Symphonie et le MS Loire Princesse. Quand ? Dès les premiers beaux jours du printemps.

Le Rhône et son héritage Romain, l’Antiquité | Du 3 au 9 avril 2023 à bord du MS Camargue 5 ancres

| Du 3 au 9 avril 2023 à bord du MS Camargue 5 ancres L’Or du Rhin et le génie des grands artistes : un patrimoine immatériel d’exception, du Moyen Âge à l’ère contemporaine | Du 3 au 10 avril 2023 à bord du MS Symphonie 5 ancres

| Du 3 au 10 avril 2023 à bord du MS Symphonie 5 ancres La Loire millénaire du Moyen Âge à l’ère contemporaine | Du 11 au 16 avril 2023 à bord du MS Loire Princesse 5 ancres

| Du 11 au 16 avril 2023 à bord du MS Loire Princesse 5 ancres La Seine des Rois de France, du Moyen Âge à la Renaissance | Du 15 au 22 avril 2023 à bord du MS Renoir 5 ancres

| Du 17 au 23 avril 2023 àbord du MS Cyrano de Bergerac 5 ancres

