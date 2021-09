Article publié le 06/09/2021 à 01:00 | Lu 142 fois Elon Musk, 73 ans, mannequin pour UGG





​UGG présente sa nouvelle collection de prêt-à-porter pour l'automne-hiver 2021 à travers la campagne « The Perfect » qui présente les essentiels de cette saison sur un casting intergénérationnel. Ainsi, la popstar Kim Petras côtoie la chorégraphe et danseuse Parris Goebel mais également les mannequins Duckie Thot, Fernanda Ly et Maye Musk, 72 ans, la maman d’Elon. Autant de personnalités variées qui portent les pièces de la collection à leur manière.

« Cette collection de prêt-à-porter est une extension naturelle de nos modèles de chaussures emblématiques. Le casting de cette campagne est à notre image : « inclusif et empowering ». Elles montrent chacune qu'il est possible d'incorporer ces pièces dans n'importe quel vestiaire » indique Andrea O'Donnell, présidente de Deckers Brand.



Ce qui était encore rarissime il y a dix ans est en passe de devenir relativement courant. En effet, de nos jours, de plus en plus de mannequins de 60 ou 70 ans deviennent des stars de podium et des réseaux sociaux. C’est le cas de la Canadienne Maye Musk, 73 ans qui défile désormais lors des Fashion Week et fait la une des magazines. Et qui cette année, pose pour la marque UGG.



A l’origine, cette tendance a démarré dans l’univers du luxe qui voulait toucher plus directement cette clientèle senior qui ne se sentait plus concernée par les publicités, mais aussi avec certains grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier qui fut le premier à intégrer des mannequins seniors dans ses défilés.



Maye Musk est une ancienne diététicienne originaire de Toronto au Canada. Elle a élevé seule ses trois enfants, dont Elon Musk, le célèbre patron de la marque de voitures électriques Tesla. Elle a toujours fait du mannequinat, mais sa carrière a surtout décollé sur le tard ; la célébrité de son fils aidant…



Au-delà des défilés et des magazines, Maye Musk est également une star des réseaux sociaux, notamment d’Instagram où de plus en plus de mannequins seniors parviennent à se « faire une place au soleil ». La septuagénaire est ainsi suivie par plus de 470.000 followers.









