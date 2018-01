Article publié le 04/01/2018 à 04:27 | Lu 228 fois Elisa Lefebvre : gamme de cosmétiques "cognitifs" pour personnes âgées Après deux ans de recherches et de développements, les laboratoires français SORO ont élaboré une gamme cosmétique complète, où chaque composé a été sélectionné pour pallier les carences de peaux matures et leur offrir ce dont elles ont besoin. Des produits adaptés aux personnes âgées et aux résidents en maison de retraite.

À l’âge où le soin, le confort et la prévention prennent le pas sur la simple question « esthétique » et anti-âge, il était important d’élaborer des produits adaptés et de laisser de côté les promesses de « jeunesse éternelle ».



Les peaux matures -celles des personnes âgées et celles des résidents en maisons de retraite- se déshydratent, leur peau est plus sèche, elle devient moins élastique et moins tonique avec le temps… Le soin et le confort deviennent alors primordiaux pour ces clients délaissés par le marketing et les laboratoires.



Créée à l’initiative d’Elisa Soro Lefebvre, fondatrice des laboratoires Elisa Lefebvre et PDG de SORO cette gamme très complète de cosmétiques a donc été pensée pour une utilisation pratique et sécurisée en maison de retraite et établissements de soins pour personnes âgées. Une offre de produits quasi-inexistante sur ce marché…



« Au fur et à mesure de ses rencontres, la marque a été frappée par les besoins de cognitivité et de réappropriation du corps » indique le communiqué. Cette observation est la source même de ce concept cosmétique qui vise à mettre les sens en éveil et à stimuler la mémoire.



Comment ? Tous les parfums choisis font partie de notre patrimoine olfactif et ressuscitent les senteurs iconiques du passé. Les visuels -homme ou femme- ne représentent pas des personnes d’aujourd’hui, mais celles des belles années, ressuscitant la mémoire des souvenirs heureux. Par ailleurs, le packaging est ergonomique et il est possible de personnaliser les étiquettes afin que chacun puisse bien identifier à qui appartient le produit.