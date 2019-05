Article publié le 21/05/2019 à 03:15 | Lu 2292 fois Elections européennes 2019 : de l'aide pour aller voter Voici une belle initiative (payante) émanant d’un spécialiste des services à la personne. En effet, alors que les élections européennes 2019 se rapprochent à grands pas, la société Age d’Or Services propose d’accompagner les personnes âgées au bureau de vote. Parce que même âgé, on reste un électeur à part entière !

C’est mathématique. Avec le vieillissement de la population, les seniors vont être de plus en plus nombreux au sein de l’électorat français dans les années à venir… Lors de la présidentielle de 2012, les plus de 60 ans représentaient déjà le tiers de l’électorat… Et ce n’est que le début d’une déferlante de « votants gris » !



Toutefois, pas toujours simple de se déplacer quand on prend de l’âge… Qu’on vive en ville ou à la campagne, seul chez soi ou en maison de retraite, en vieillissant, sortir de chez soi peut devenir compliqué, voire dans certains cas, impossible…



Dans ce contexte, comment faire pour voter ? Comment remplir son devoir civique ? Ce n’est pas parce qu’une personne vieillit, que sa voix compte moins…



A ce sujet, les agences Age d’Or Services* proposent un service d’accompagnement aux bureaux de vote pour les personnes âgées afin qu’elles puissent accomplir leur devoir civique en toute sécurité. Comme n’importe quel autre Français !



Comment ça fonctionne ? C’est assez simple, sur simple réservation, un employé vient chercher les personnes en difficulté à leur domicile, les aidant si besoin est, à s’habiller et/ou à fermer leur logement, et les accompagnent jusque devant l’isoloir, au bras et/ou de façon véhiculée, avant de les raccompagner.



Le règlement de ce service est possible par chèque bancaire, prélèvement automatique, virement, CESU (chèque emploi service universel préfinancé) ou chèque Sortir Plus (chèque délivré par certaines caisses de retraite complémentaires).



Point important : ces prestations permettent aux clients de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt égal à 50% du montant des sommes versées (selon l’article 199 sexdecies du code général des impôts).



Naturellement, ce genre de service ne se limite pas aux élections et sont opérationnels tout au long de l’année pour toutes les personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, ou craignent de sortir seules. Ce, de manière ponctuelle ou régulière.



*filiale de CNP Assurances depuis 2001

​Présidentielles 2017 : de la prise en compte du vote blanc Bon à savoir : depuis la loi du 21 février 2014, les votes blancs sont comptabilisés de manière séparée des bulletins nuls. De ce fait, le nombre de votes blancs est désormais mentionné dans les résultats du scrutin. Néanmoins, les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.











