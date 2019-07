Article publié le 12/07/2019 à 06:45 | Lu 41 fois Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : ce qui a changé au 1er juillet dernier L'éco-PTZ vous permet de financer des travaux de rénovation énergétique dans votre logement sans payer d'intérêts. Ce dispositif a connu des évolutions depuis le 1er juillet 2019. Il est notamment étendu aux logements achevés depuis plus de 2 ans au moment du début des travaux. Service-public.fr fait le point.

Prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, l'éco-PTZ bénéficie de plusieurs évolutions depuis le 1er juillet 2019 :

L'extension à tous les logements achevés depuis plus de 2 ans ;

L'extension aux travaux d'isolation des bas planchers ;

L'uniformisation de la durée d'emprunt pour tous les éco-prêts à 15 ans ;

La possibilité de recourir à un éco-PTZ complémentaire pour un même logement dans les 5 ans suivant l'émission du premier éco-prêt, sous réserve que la somme des 2 n'excède pas 30 000 euros.



