Article publié le 29/04/2022 à 01:00 | Lu 199 fois EZVIZ C6 : la caméra IA des gens occupés





EZVIZ a dévoilé sa toute nouvelle caméra de sécurité, la C6, un outil destiné à atténuer l’anxiété des parents et des propriétaires d’animaux. Grâce à l’intelligence artificielle, la C6 envoie des alertes aux utilisateurs lorsqu’elle détecte une variété d’événements, notamment des personnes qui passent, des animaux nerveux et des bruits soudains.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Désormais, même les grands-parents débordés peuvent surveiller leur maison et leur famille à distance. Ils reçoivent les appels de leurs enfants, des notifications mobiles et visualisent tout moment manqué sur la caméra.



La C6 est conçue pour être le moniteur pour bébé idéal ou une caméra pour animaux. Les parents et les grands-parents, les propriétaires d’animaux ou toute personne qui a besoin de “voir et prendre soin” de sa maison à distance apprécieront ses fonctionnalités avancées.



Cette caméra s’oriente et s’incline pour offrir des vues panoramiques de n’importe quel espace intérieur, et restitue chaque détail avec une clarté vidéo 2K+. Grâce à l’algorithme d’IA de pointe d’EZVIZ, la C6 détecte et enregistre les activités des personnes et des animaux en particulier, puis envoie des alertes automatiques pour éviter aux utilisateurs de vérifier constamment leur flux vidéo en direct.



L’IA intégrée permet à la C6 de suivre un objet en mouvement dès sa détection. Qu’il s’agisse des premiers pas d’un enfant devant la caméra ou du chien qui joue avec sa queue : la C6 capture et conserve chaque moment.



Les animaux de compagnie pleins d’énergie qui courent après un jouet n’apparaîtront pas flous devant la caméra, grâce à la capacité d’enregistrement vidéo de 25 im/s. Les sons forts, comme les pleurs d’un bébé ou un vase qui se brise, seront détectés, car la C6 capte également les bruits soudains et aigus. Pour les enfants en difficulté, lorsque la caméra détecte une main qui s’agite, un appel vidéo est envoyé sur le téléphone portable de l’utilisateur.



Pour protéger la vie privée, EZVIZ a conçu un cache-objectif réglable sur le boîtier C6. Comme les œillères d’un cheval, ce cache peut s’enrouler pour bloquer la vue. Les utilisateurs peuvent donc placer la caméra à l’endroit où elle est nécessaire tout en bloquant les zones sensibles et/ou privées. Cela multiplie la flexibilité d’installation tout en offrant des performances complètes de surveillance et de détection.



EZVIZ C6, 109,99 €, disponible chez Boulanger et Leroy Merlin.



