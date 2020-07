Article publié le 07/07/2020 à 08:36 | Lu 143 fois EHPAD : entre excès de normes et contraintes financières par Gérard Brami (livre)





Les éditions de L’Harmattan viennent de publier le dernier ouvrage de Gérard Brami. Intitulé Les EHPAD, entre excès de normes et contraintes financières (216 pages, 21,5 euros), ce livre les surcharges administratives de nos maisons de retraite et sur leurs conséquences.

On parle beaucoup des maisons de retraite, des conditions de vie des pensionnaires et des conditions de travail des personnels soignants.



Surtout en cette période de pandémie où les EHPAD ont été en première ligne avec de nombreux morts parmi leurs résidents ; la moitié des décès français concerne des ainés et beaucoup d’entre eux vivaient dans ces établissements.



Dans ce contexte, on comprend l’intérêt de ce nouvel ouvrage de Gérard Brami, docteur en droit, qui a dirigé des EHPAD pendant près de quarante ans. C’est dire si l’homme connait son sujet. Et ce spécialiste de s’interroger : les excès de textes législatifs et réglementaires, de rapports et de propositions, la multiplication des recommandations de bonnes pratiques professionnelles doivent-ils être comparés à l’insuffisance reconnue des effectifs de soignants et de non soignants ?



Faut-il pour comprendre l’insuffisance de moyens financiers et notamment en effectifs, évoquer les dizaines de propositions émanant des nombreux rapports nationaux ? Faut-il ces centaines de pages sur l’action contre la maltraitance dans les EHPAD, alors que celle-ci est largement minoritaire par rapport aux maltraitances faites à nos aînés à domicile, et alors même que les violences contre les personnels en EHPAD ne cessent d’augmenter et n’ont donnés lieu à aucune règlementation précise ?



Bref, un ouvrage qui concerne principalement les professionnels de ce secteur, mais également les étudiants en matière de « care » et certains particuliers qui s’intéresse à l’univers des EHPAD.









