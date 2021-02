Article publié le 01/02/2021 à 01:00 | Lu 110 fois EHPAD, des espoirs ? de Richard Vercauteren et Sylvain Connangle (livre)





Les éditions Erès viennent de publier un ouvrage intitulé EHPAD, des espoirs ? (complexités managériales d’un milieu en mutation) de de Richard Vercauteren et Sylvain Connangle. Un livre de 240 pages (15 euros) qui offre des solutions et des outils au responsables et dirigeants de maisons de retraite.

De nos jours, alors que nos sociétés sont confrontées au vieillissement des populations, de plus en plus d’ouvrages s’intéressent au grand âge.



L’un des derniers en date, publié chez Erès Editions ? EHPAD : des espoirs ? de Richard Vercauteren et Sylvain Connangle. Ces deux hommes connaissent particulièrement bien le sujet puisque le premier est sociologue spécialisé en gérontologie et le second est directeur d’un établissement pour personnes âgées.



Dans ce livre de 240 pages, ils analysent des situations concrètes rencontrées dans les maisons de retraite et montrent qu'un espoir d'amélioration y est à l'oeuvre.



Comme le rappelle l’éditeur : « alors que le management de ces établissements a, jusqu'à présent, privilégié les approches médico-économico-budgétaires, la pandémie a surtout révélé la nécessité d'une approche humaine à deux niveaux : celui des personnes âgées et celui des personnels ».



Au-delà des seules compensations financières (importantes mais non suffisantes), les professionnels de ce secteur et du care d’une manière générale, ont besoin d'une reconnaissance et d'une valorisation de leurs métiers dont la complexité impose des partages pluridisciplinaires et le renouvellement des pratiques.



Les deux auteurs proposent aussi des outils adaptés au management d'un nouveau modèle de maison de retraite conçu comme un authentique « lieu pour vivre » où le personnel est reconnu comme le pivot de l'action.









