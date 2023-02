EHPAD Korian Aubier de Cybèle : ouverture d'un espace dédié aux patients Parkinson

La maladie de Parkinson est une maladie chronique, d’évolution lente et progressive, caractérisée par la destruction d’une population spécifique de neurones, les neurones à dopamine de la substance noire du cerveau.



Elle est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France après Alzheimer et constitue la seconde cause de handicap moteur après les AVC2.



Cette pathologie se traduit par des troubles moteurs (lenteur des mouvements, raideurs des membres, tremblements au repos, troubles de la déglutition et de l’équilibre) et non-moteurs (troubles du sommeil, fatigue extrême, anxiété…), qui varient en présentation et en intensité en fonction de chaque patient.



Les traitements existants permettent de contrôler les symptômes moteurs associés à la maladie mais sont à ce jour sans effet sur les autres symptômes et ils ne permettent pas d’agir sur la perte des neurones dans le cerveau.



Il se trouve que Parkinson est une maladie particulièrement présente en région PACA avec l’un des taux les élevés de France*. Cette région de France étant particulièrement « âgée ». En réponse aux besoins spécifiques de ces personnes les aménagements de l’espace de cet EHPAD permettent d’améliorer leur quotidien tout en assurant leur sécurité.



Afin de prévenir les risques liés aux chutes, les chambres sont équipées de détecteurs, les portes sont coulissantes, des barres d’aide à la déambulation sont installées dans les espaces de circulation.



Chaque résident reçoit une montre permettant de prévenir le personnel en cas d’incident. Les peintures des murs et du mobilier sont de couleurs neutres pour diminuer les risques d’hallucinations visuelles fréquentes chez les personnes atteintes par la maladie.



Toujours afin de répondre aux besoins d’accompagnement spécifiques de ces résidents, le personnel soignant et non soignant a reçu une formation délivrée par l’association France Parkinson.



L’équipe de soins a quant à elle bénéficié d’une formation assurée par les équipes du CHU de Nice lui permettant d’appréhender les spécificités de la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse.



* SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / Fréquence de la maladie de Parkinson en France. Données nationales et régionales 2010-2015