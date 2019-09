Article publié le 12/09/2019 à 05:36 | Lu 68 fois Du ginseng 100% français pour combattre la fatigue hivernale Chaque automne, 15% des Français ressentent une grande fatigue qui s’accentue semaine après semaine. Stress, surmenage, pathologies hivernales, nos organismes sont mis à rude épreuve. Dans ce contexte, le ginseng rouge apparaît comme un traitement 100% naturel pour se remettre d’aplomb.

Ce ginseng rouge 100% français est cultivé par les Jardins d’Occitanie. Il s’annonce comme le seul ginseng non seulement en France, mais également en Europe. Le ginseng étant une racine que l’on retrouve principalement en Asie et notamment au Corée du sud !



« Cette entreprise est née de la volonté d’innover en produisant des produits phytothérapeutiques à base de ginseng local cultivé, récolté et transformé dans le Sud-Ouest de la France » assure le communiqué de la marque.



La culture du ginseng demande de l’attention et du temps. Pour obtenir un ginseng de qualité le plant doit pousser pendant six ans minimum. Il n’est récolté qu’à l’automne de la 6ème année ! Ensuite la terre doit reposer pendant deux ans.



En règle générale pendant ces deux années on fait pousser du riz sur la terre pour la reposer. Un champ de ginseng cultivé selon les bonnes règles ne fournit des racines exploitables qu’une fois tous les 8 ans ! Ceci explique que le coût de revient du ginseng de qualité est élevé. Une fois récoltée la racine de ginseng est lavée, séchée, puis soumise à la vapeur.



Les 5 raisons qui font du ginseng rouge l’allié privilégié de l’hiver : il aide à maintenir une endurance optimale, des sensations d’énergie et de vitalité pour un bien-être physique et mental ; il aide à contrer la fatigue ; il soutient le système immunitaire ; il augmente les performances physiques et il améliore les performances cognitives.



La durée de prise du ginseng rouge peut s’étendre de 1 à 3 mois en fonction des besoins de chaque français, que ce soit en poudre ou en gélules. Elle est élaborée à partir de Panax ginseng C.A Meyer (6 ans d’âge).



Issu de 9 ans de recherche et de développement, ce ginseng rouge vient de recevoir le Trophée Argent

Innovation BIO 2019 au Salon International des produits biologiques NATEXPO. Il est garanti sans extrait, sans conservateur, sans colorant, sans adjuvant, sans nanoparticules et sans produit chimique.











