Droit de visite en Ehpad : le protocole Guedj

Voici une bonne nouvelle pour les personnes âgées en Ehpad -et celles dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap- et leurs familles…



En effet, les visites auprès de ces résidents vont pouvoir reprendre selon un protocole très encadré, le protocole Guedj mis en place par Jérôme Guedj (missionné par Olivier Véron) en trois jours !



Tout d’abord, il faut savoir que ce droit de visite sera ouvert « à la demande du résident » a indiqué Olivier Véran dans son intervention télévisée.



Et d’ajouter : « ce sera dans des conditions extrêmement, vous l'imaginez, limitées, pas plus de deux personnes de la famille (...), ce sera sous la responsabilité des directions d'établissement, qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions ».



Voici donc les grandes lignes de ce protocole Guedj… Comme indiqué précédemment, et avant tout, la demande de visite doit émaner de la personne âgée elle-même ou de sa famille. La demande de la part de la famille ou des proches devra être fait par écrit, ce qui leur servira également d’attestation de déplacement…



Les visiteurs (pas plus de deux et un seul dans la chambre) doivent avoir plus de 18 ans sauf éventuellement, pour la visite d’une personne en fin de vie. Le temps de la visite peut durer d’une trentaine de minutes à une heure, pas plus. Quant à leur rythme, de une semaine à quinze jours.



Naturellement, et c’est une évidence dans cette situation, les gestes « barrières » doivent être appliqués avec la plus grande rigueur qui soit. Les visiteurs doivent respecter une distance d’au moins 1,5 mètres et porter un masque (si tant est qu’ils en trouvent, mais ceci est une autre histoire).



D’une manière générale, il vaut mieux que la visite ait lieu en extérieur (jardin ou terrasse), encore une chance qu’il ne fasse pas trop froid, sinon dans un espace dédié à l’intérieur de l’établissement voire dans la chambre du résident…